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ABD’den Türkiye’deki vize bekleme süreleriyle ilgili yeni açıklama

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Türkiye'den ABD'ye vize randevularında bekleme süresinin bir yılı bulmasıyla ilgili tepkiler sürerken ABD’nin Ankara Büyükelçiliği'nden konuyla ilgili bir açıklama geldi.
ABD’den Türkiye’deki vize bekleme süreleriyle ilgili yeni açıklama

Türkiye’den yurt dışına vize başvurularında yaşanan gecikmeler tartışma yaratırken, ABD’den konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Sözücü Julie Eadeh, vize taleplerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik seyahat talebini karşılamak amacıyla yenilikçi yollar aramaya devam edeceğiz. ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Misyonu olarak, mevcut kaynaklarımızı Covid nedeniyle randevularda yaşanan geçici yığılmayı azaltmaya tahsis etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye'den ABD'ye yönelik yolcu sayısının her yıl artış göstermesinden mutluluk duyduklarını kaydeden Eadeh, “ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Misyonu, esasen bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla daha fazla vize işlemi yürütmektedir. Ne yazık ki, pandemiden kaynaklanan yığılma ve son aylarda artan seyahat talepleri, vize randevusu için bekleme süresinin arzu ettiğimizden daha uzun sürmesine neden olmaktadır. Her ne kadar söz konusu talepleri karşılamaya çalışsak da, birçok yolcu istenilenden daha uzun bekleme süreleriyle karşılaşmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

‘YENİ ELÇİLİK BİNASI AÇILINCA BAŞVURULAR YENİDEN BAŞLAYACAK’

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin yeni binasının açılmasıyla birlikte rutin göçmen olmayanlar için vize başvurularının yeniden başlatılacağını duyuran Eadeh, randevu uygunluğunun görülmesi için online randevu sisteminin kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni vize kapasitesinin sisteme eklenmesinden dolayı başvuru sahiplerinin düzenli olarak vize randevu sayfasını takip etmesi gerektiğinin altını çizen Eadeh, “Lütfen güncel bilgilerden haberdar olmak için sosyal medya hesabımızı izlemeye devam edin. Türkiye'de ABD vizesi için bekleme süreleri, Amerika Birleşik Devletleri'yle güçlü bağlara ve sağlam ekonomilere sahip diğer ülkelerde hizmet veren ABD büyükelçiliklerindeki vize bekleme süreleriyle benzerlik göstermektedir” dedi.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, konsolosluk hizmetleri dahil tüm faaliyetlerini 29 Ağustos’tan itibaren Çukurambar Mahallesi’ndeki yeni hizmet binasında sürdürecek.

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