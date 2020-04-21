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ABD'den Türkiye'ye S-400 mesajı: Yaptırımlar üst düzey değerlendirmeye tabi tutuluyor, Erdoğan'ın anladığından eminiz

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ABD'den Türkiye'ye S-400 mesajı: Yaptırımlar üst düzey değerlendirmeye tabi tutuluyor, Erdoğan'ın anladığından eminiz
ABD'den Türkiye'ye S-400 mesajı: Yaptırımlar üst düzey değerlendirmeye tabi tutuluyor, Erdoğan'ın anladığından eminiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili yaptığı açıklamada "Yaptırımları en üst düzeyde değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımı konusunda yaşanan tartışmalar devam ediyor.

Ankara'nın bu kararını yaptırım tehditleriyle karşılayan ABD yönetimi, Türkiye ile yapılan F-35 anlaşmasına atıfla 'Türkiye'nin hem F-35'e hem de S-400'e sahip olamayacağı' görüşünde. 

Konuyla ilgili yeni bir açıklama da ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yapıldı.

Ortagus, Reuters'a yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımının 'CAATSA yaptırımları kapsamında üst düzey değerlendirmeye tabi tutulduğunu' söyledi ve "S-400 alımının ikili ilişkilerde ve NATO'da önemli bir engel oluşturduğunu en üst seviyelerde vurgulamaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve üst düzey yetkililerin bu konudaki tutumumuzu anladığından eminiz" ifadelerini kullandı. 

Reuters'a daha önce açıklamalarda bulunan Türkiye'den bir yetkili ise, Türkiye'nin S-400'leri aktive etme konusunda bir plan değişikliği bulunmadığını belirtilmişti ve nisan ayı için hazırlanan planın koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini açıklamıştı.

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