ABD’den Türkiye’ye tehdit gibi uyarı

ABD Dışişleri Bakanlığı Yaptırımlar Koordinasyon Ofisi Başkanı James O'Brien, mart ve nisan ayı ticaret rakamlarına bakacaklarını, Rusya ile Türkiye ticaretinde dramatik düşüş görmeyi umduklarını söyledi.

ABD’nin Türkiye’ye “Rusya ile ticareti azalt” baskısı devam ediyor.

İngiliz haber ajansı Reuters’ta dün yayımlanan ve ABD’li üst düzey bir yetkiliye dayandırılan “Türkiye’nin Rusya ile ticaretinin düştüğünü ABD’nin görmesi gerekiyor” başlıklı haberde, Türkiye’nin G7 ülkelerinin baskısı sonucunda Rusya’ya yaptırımlı ürünlerin aktarımını durdurmayı kabul ettiği belirtildi.

‘DRAMATİK BİR DÜŞÜŞ UMUYORUZ’

Türkiye’nin yaptırımlı ürünlerin Rusya’ya yeniden ihracını yasakladığını çeşitli hükümet ve kuruluşlara çok net bir şekilde bildirdiğini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Yaptırımlar Koordinasyon Ofisi Başkanı James O’Brien, bu kararın etkisini henüz verilerde görmediklerini, bunun biraz zaman alacağını, mart ve nisan ayı Türkiye-Rusya ticaret verilerine bakacakları, iki ülke arasındaki ticaret hacminde dramatik bir düşüş görmeyi umduklarını dile getirdi.

Ukrayna’da ABD’nin başını çektiği NATO ülkeleri ile Rusya karşı karşıya gelirken, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği, Rusya’ya karşı tarihin en sert ekonomik yaptırımlarını yürürlüğe koymuştu.

Reuters, yaptırımlara rağmen, Karadeniz komşusu Türkiye ve Hong Kong dahil diğer ticaret merkezlerinden Rusya’ya tedarik kanallarının açık kaldığına işaret etti.

1 MART’TA YASAK GELMİŞTİ

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDDMİB)geçen ay yaptığı açıklamada, Türk hükümetinin şirketlere yasaklı yabancı mallar listesi verdiğini ve bunları 1 Mart’tan itibaren Rusya’ya aktarmamaları talimatını verdiğini duyurmuştu.

Ankara’nın savaş döneminde hem Moskova hem de Kiev ile iyi ilişkilerini sürdürmeye çalıştığını belirten Reuters, Ankara’nın ilkesel olarak yaptırımlara karşı çıktığını ancak Rus ordusu tarafından kullanılabilecek ürünlerin sevkiyatını yapmadıklarını ve yaptırımların etrafından dolanmadıklarını söylediğini aktardı.

ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Wally Adeyemo dahil bir dizi ABD’li yetkili, işgalin başlamasının ardından Türkiye’ye giderek Türk şirketlerini ve bankalarını ABD yaptırımlarını ihlal etmemeleri konusunda uyarmıştı.

‘RULET OYNUYORLAR’

O’Brien, Kazakistan’ın da Rusya ile ticareti gözden geçirme ve yaptırımları ihlal edebilecek unsurları tespit etme konusunda karar aldığını aktardı ve bu alanda da gelişme görmeyi beklediklerini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) de Rusya ile ticaretini gözden geçireceğini ancak bu ülkenin bir adım atma konusunda söz vermediğini belirten O’Brien, “Rusya bu ürünleri silah yapmak için kullanıyor. Bunun G7 için çok öncelikili olduğunu açıkça söylüyoruz” dedi ve şu tehdidi dile getirdi:

“Yani bu ticareti desteklemeye devam ederlerse işlerinin geleceğiyle rulet oynuyorlar.”

ABD daha önce BAE yönetimini, yaptırımlara uymadıkları gerekçesiyle uyarmıştı.

RAKAMLARLA TÜRKİYE-RUSYA TİCARETİ

2021’de 5,8 milyar dolar olan Türkiye’nin Rusya’ya ihracatı, 2022’de yüzde 62 artışla 9,3 milyar dolara yükselmiş ve yıllık bazda rekor kırmıştı.

2021’de 29 milyar dolar olan Türkiye’nin Rusya’dan ithalatı da 2022’de yüzde 103 artışla 58,9 milyar dolara yükselerek tarihi zirveyi görmüştü.

2021’de 34,7 milyar dolar olan iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi, 2022’de yüzde 96 artışla 68,2 milyar dolara ulaşmıştı.

2022’nin Ocak-Mart döneminde 12,7 milyar dolar olan Türkiye’nin Rusya’dan ithalatı, 2023’ün aynı döneminde yüzde 4 artışla 13,2 milyar dolara yükseldi.

Öte yandan, 2023’ün mart ayında Türkiye’nin Rusya’dan ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 düşüşle 4,2 milyar dolara geriledi.

2022’nin Ocak-Mart döneminde 1,2 milyar dolar olan Türkiye’nin Rusya’ya ihracatı, 2023’ün aynı döneminde yüzde 168 artışla 3,1 milyar dolara yükseldi.

2023’ün Mart ayında Türkiye’nin Rusya’ya ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 285 artışla 1,1 milyar dolara yükseldi.