  • BIST 1.351,590
  • Altın 496,80
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKulak Tıkanıklığı Nasıl Geçer ve Ne İyi Gelir?

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi

»
ABD, Türkiye'ye S-400 yaptırımlarının geçerliliğini koruduğunu, Rusya'dan ek büyük silah alımları durumunda yeni yaptırımların gündeme geleceğini açıkladı. Maraş konusunda da Türkiye'ye kararı geri alma çağrısı yapıldı.
ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye ile ilişkiler konulu Senato oturumunda senatörlerin sorularını yanıtladı. ABD yönetiminin Rus S-400 füze savunma sistemleri alımıyla uyguladığı yaptırımların yürürlükte olduğunu hatırlatan Nuland, Rusya'dan yeni büyük silah sistemlerinin satın alınması durumunda yeni yaptırımların devreye gireceği uyarısı yaptı.

Türkiye, S-400 alımları nedeniyle ABD'nin Rusya'ya karşı çıkardığı CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası) çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nı (SSB), Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Başkanlık yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'i yaptırım listesine dahil etmişti.

Rusya "Görüşmeler nihai aşamada" demişti

Rus devletine bağlı savunma sanayisi ihracat şirketi Rosoboronexport'un CEO'su Aleksander Mikheyev dün yaptığı açıklamada, Türkiye'ye yeni parti S-400 sistemleri sevkiyatı için bir proje geliştirdiklerini ve projenin önümüzdeki aylarda tamamlanmasını beklediklerini açıklamıştı. Mikheyev, görüşmelerin nihai aşamada olduğunu, teknolojik iş birliği için bir program ve mali model oluşturma sürecinde bulunduklarını kaydetmişti.

Rusya, ABD'nin S-400'ler nedeniyle Türkiye'yi F-35 savaş uçağı projesinden çıkarmasının ardından Türkiye'ye Su-35 ve Su-57 uçakları satmaya hazır olduğunu bildirmişti.

"Maraş kararı geri alınmalı"

Nuland, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs ziyareti sırasında açıklanan, Maraş bölgesinin yüzde 3,5'lik bölümünün açılması adımına da değinerek Türkiye'yi bu kararı geri almaya çağırdı.

"Kıbrıs'a barış ve istikrarı sadece Kıbrıslıların öncülüğünde, iki bölgeli, iki toplumlu bir sürecin getireceğine inanıyoruz" diyen Nuland, Maraş'ın açılması kararını "provokatif" ve "kabul edilemez" bulduklarını ve kararın geri alınması çağrısını Türk yetkililere de bizzat ilettiğini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uykuları kaçıran anket!, AKP %30'un altına düştü19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:29
  • Erdoğan’ın Diplomasına Görmeden Onay Veren Katibi Soruşturmayan Notere Uyarı18 Temmuz 2021 Pazar 13:30
  • Türkiye'de aşı olmayanlara kısıtlama gündemde17 Temmuz 2021 Cumartesi 14:20
  • Bulu’nun iki defa istifası istenmiş; fişi intihal dosyası çekmiş17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:49
  • Facebook ve Instagram'da hangi kuşak, hangi emojiyi daha çok kullanıyor?17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:42
  • Türkiye silahsızlandırmayı ihlal eden Yunanistan'ı şikayet ett17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:26
  • Son Anket.. Türkiye'de bugün seçim olsa ne olur...16 Temmuz 2021 Cuma 22:19
  • Sosyal medya fenomeni Pucca gözaltına alındığını duyurdu: Hakkımda hayırlısı16 Temmuz 2021 Cuma 20:02
  • Bahçeli Anayasa Mahkemesi'nin terörizme örtülü destek verdiğini söyledi16 Temmuz 2021 Cuma 20:00
  • Abdurrahman Dilipak: FETÖ, AK Parti ile bütünleşmişti; parti üst yönetimi ve tabanının dörtte üçü bu yapı ile birlikte hareket ediyordu16 Temmuz 2021 Cuma 16:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti