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ABD’den üçüncü doz açıklaması: Hemen ihtiyaç yok

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Dünya çapında 4 milyon insanı öldüren corona virüsü salgını yayılmaya devam ederken aşılama sürecinin sürdüğü gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde “üçüncü doz” tartışması başladı.
ABD’den üçüncü doz açıklaması: Hemen ihtiyaç yok

Dünya çapında 4 milyon insanı öldüren corona virüsü salgını yayılmaya devam ederken aşılama sürecinin sürdüğü gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde “üçüncü doz” tartışması başladı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve gelmesiyle büyük bir ivme kazanan corona virüsü aşılama süreci sonrasında yetkililerden “üçüncü doz corona virüsü aşısı” açıklamaları geldi.

Biden’ın sağlık ve tıp konularını danıştığı başdanışmanı Dr. Anthony Fauci, iki doz aşı olan ABD vatandaşlarının üçüncü doz aşı olup olmamasıyla ilgili bir açıklamada bulundu. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile birlikte Hastalık Kontrol ve Engelleme Merkezi (CDC) çok nadir bir adım attı ve ortak açıklama yaptı. Açıklamada, iki doz aşı olanların üçüncü doz aşı olmasına ihtiyaç duymadığını açıkladı.

Bu açıklama ile eş zamanlı olarak Dr. Fauci de bir açıklamada bulundu. Fauci, “İki doz aşı olanların Covid-19 aşısı olmasına gerek yok. Fakat gelecekte bu seçenek halen açık olacak.

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN’e çıkan Dr. Fauci, “Biz burada üçüncü doz aşıya gerek kalmadığını söylemiyoruz. Gerçek zamanlı olarak bütün gelişmeleri takip ederek bir destek doz aşıya ihtiyacımız olup olmadığını görmek istiyoruz. Fakat hem FDA hem de CDC’nin verileri bu aşıya şu anda ihtiyacımız olmadığını gösteriyor” dedi.

TRUMP’A OY VEREN AŞI OLMUYOR

Öte yandan ABD’de yapılan araştırmalar ve incelemeler ülkenin bazı bölgelerinde aşı olma sürecinin çok yavaş ilerlediğini ortaya koydu. Kaiser Family Foundation isimli vakfın yaptığı araştırmada 2020 seçimlerinde Donald Trump’a oy verenlerin ortalama aşılama oranının, Biden’a oy verenlerden daha düşük olduğunu ortaya çıkardı.

Yapılan araştırmada Trump’a oy verenlerin yüzde 35’i aşı olurken Biden’a oy verilen bölgelerde aşılama oranı yüzde 46.7 seviyelerinde. ABC News ve Washington Post’un yaptığı benzer bir araştırmada da Demokratlar’ın yüzde 93’ü aşı olduğunu ya da olmak istediğini söylerken bu oran Cumhuriyetçilerde yüzde 49 seviyelerinde seyretti.

BioNTech ile birlikte aşı geliştiren Pfizer, geçen hafta yaptığı açıklamada, “Aşı virüse karşı etkili fakat zaman içerisinde aşının etkisi azalıyor. Yeni varyantların çıktığı bir dönemde aşı olunduktan sonraki 6 ayda üçüncü doz aşı olmanın faydaları olabilir” ifadesine yer vermişti.

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