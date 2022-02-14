ABD’den Ukrayna Kararı! Taşıma Kararı Aldılar

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’da artan güvenlik endişeleri nedeniyle Kiev’deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdıklarını açıkladı.
Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim tırmanırken birçok ülke personelini Ukrayna’dan çıkarıyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, başkent Kiev’deki ABD Büyükelçiliği’ni “artan güvenlik endişeleri” nedeniyle geçici olarak Lviv kentine taşıdıklarını açıkladı.
Amerikan büyükelçiliğinin Ukrayna’nın batısında yer alan Lviv kentinden çalışmalarına devam edeceğini belirten Blinken, elçiliğin Ukrayna yönetimiyle temas halinde diplomatik girişimlerini sürdüreceğini söyledi.
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