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ABD’den Ukrayna’ya silah yardımı

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Ukrayna'da siyasi parti Gosol'un lideri Kira Rudik, ABD'nin 1400 Stinger uçaksavar ve 6 bin 500 Javelin tanksavar füzesi gönderdiğini duyurdu.
ABD’den Ukrayna’ya silah yardımı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde dördüncü aya girilirken, ABD, Ukrayna’ya askeri yardımı hızlandırdı.

Rudik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD, Ukrayna’ya 1400’den fazla Stinger sistemi ve 6 bin 500 Javelin sistemini devretti. Yayınlanan liste yardımı, anti-zırh sistemleri, dronlar, obüsler, Mi-17 helikopterleri, Zıpkın sistemlerini içeriyor. Teslim edilen her şey, amacına uygun olarak kullanılacaktır” dedi.

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