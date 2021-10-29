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ABD’den ‘Ukrayna’ya yönelik silah tedarik kısıtlamalarını kaldırın’ çağrısı

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ABD’nin Rusya, Ukrayna ve Avrasya’dan Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Laura Cooper, ‘tüm müttefiklerin’ Ukrayna’ya yönelik askeri kısıtlamaları kaldırmaları çağrısında bulundu.
ABD’den ‘Ukrayna’ya yönelik silah tedarik kısıtlamalarını kaldırın’ çağrısı

ABD’nin Rusya, Ukrayna ve Avrasya’dan Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Laura Cooper, ‘tüm müttefiklerin’ Ukrayna’ya yönelik askeri kısıtlamaları kaldırmaları çağrısında bulundu.

Perşembe günü Washington’daki Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen biri etkinlikte konuşan Cooper, “Bahsetmek istediğim ilk şey, tüm müttefiklerin ölümcül savunma yardımı konusundaki kısıtlamalarını kaldırdığını görmek istiyorum. Ukrayna’nın kendisini müdafaa etmek için ihtiyaç duyduğu imkanlara erişebilmesi gerektiğine inanıyorum, bu sebeple kısıtlamanın kaldırıldığını görmek istiyorum” dedi.

Pentagon yetkilisi, ABD’nin Ukrayna’ya Javelin anti-zırh sistemleri sağladıklarını belirtti. Cooper, “Ukrayna’nın kendini savunmak için ihtiyaç duyduklarını satın alabilmesi gerektiğine inanıyorum.” dedi ve “Yani bu kısıtlamanın kaldırıldığını görmek istiyorum” diye ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova bu ayın başlarında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in Kiev’in Donbass temas hattındaki gerilimi artırdığını söylemişti.

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