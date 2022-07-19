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ABD’den üst düzey Türkiye açıklaması: Pragmatik çözüm çağrısı

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ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin dün Yunan mevkidaşı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü.
ABD’den üst düzey Türkiye açıklaması: Pragmatik çözüm çağrısı

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim son dönemde tırmanırken ilişkilerin iyi olduğu Atina-Washington hattında ise dikkat çekici bir gelişme yaşandı…

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün Yunan mevkidaşı Nikos Panagiotopulos ile bir araya geldi. Bakanlar iki ülke arasında gelişen savunma ortaklığını masaya yatırırken, Austin’in Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu da ortaya çıktı.

Pentagon sözcüsü Todd Breasseale medya mensuplarına yaptığı açıklamada görüşmenin detaylarını ve Austin’in Yunan mevkidaşına verdiği sözleri açıkladı. Breasseale, iki ismin Türkiye ile Ege Denizi’nde yaşanan gerilimi masaya yatırdığını söyledi.

“AKAR’LA GÖRÜŞECEK”

“İki bakan, Türkiye ile Ege Denizi’nde yaşanan gerilimi yapıcı diyalog aracılığıyla düşürme ihtiyacı üzerine görüştü. Austin, önümüzdeki günlerde Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüşeceğini de vurguladı” dedi.

Austin ayrıca her iki ülkeye de çağrıda bulundu. Breasseale, “Austin, her iki tarafın da uzun süredir devam eden sorunlara pragmatik çözümler bulmaya çalışması konusunda hatırlatma yaptı” ifadesini kullandı.

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