ABD'den vatandaşlarına İstanbul'da terör saldırı uyarısı!

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği, İstanbul’da terör saldırısı olabileceğine dair güvenlik uyarısı yayımladı. Terör saldırı ihtimali nedeniyle vize işlemleri askıya alındı.

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği, İstanbul’da terör saldırısı olabileceğine dair güvenlik uyarısı yayımladı.

ABD Türkiye Büyükelçiliği’nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, “ABD Temsilciliği, ABD Başkonsolosluğu dahil olmak üzere İstanbul’da ABD vatandaşlarına ve yabancı uyruklulara yönelik potansiyel terör saldırıları ve adam kaçırma olaylarına ilişkin güvenilir raporlar aldı. ABD vatandaşlarının, büyük ofis binaları veya alışveriş merkezleri dahil olmak üzere Amerikalıların veya yabancıların toplanabileceği yerlerde daha dikkatli olmaları tavsiye edilir” ifadeleri kullanıldı.

"Dikkatli olun" uyarısı

ABD vatandaşlarının, büyük ofis binaları veya alışveriş merkezleri dahil olmak üzere Amerikalıların veya yabancıların toplanabileceği yerlerde daha dikkatli olmaları tavsiye edilir denildi.

Açıklamada ayrıca, Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir’deki ABD misyonlarının görevlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

Büyükelçilik, Türkiye’deki ABD vatandaşlarının yabancı vatandaşların bir araya geldiği ofis ve AVM gibi alanlardan, kaçınmaları gerektiğini aktardı.

Elçiliklerin vize işlemlerinin yanı sıra ABD vatandaşlarına verilen hizmetlerin de geçici süreyle durdurulacağı duyuruldu. Kişisel randevusu olanlara konuyla ile ilgili bir bilgilendirme e-postası atılacağı belirtildi.