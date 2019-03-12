ABD'den videolu İstiklal Marşı mesajı (VİDEO)

ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "İstiklal Marşı'ının kabulünün 98. yılında, ABD'nin Adana Konsolosluğu'ndan Jakob Curatola-Wozniak, bugünün onuruna İstiklal Marşı'nı seslendirdi. 12 Mart 1921'de kabul edilen İstiklâl Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u saygıyla anıyoruz" denildi.

Marşın bir bölümünü seslendiren Jakob Curatola-Wozniak, şiir Osmanlı Türkçesiyle yazıldığı için aşina olmadığı pek çok Türkçe kelimeyle karşılaştığını ve hata yapmayacak aşamaya gelene kadar pratik yaptığını söyledi. Diplomat, Türk meslektaşlarından tam not aldığını da ifade etti.