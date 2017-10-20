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ABD'den vize açıklaması: İlerleme kaydedildi

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ABD'den vize açıklaması: İlerleme kaydedildi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile vize krizini aşmak için yapılan görüşmelerde, "önemli ilerleme" kaydedildiğini açıkladı. ABD, konsolosluk çalışanlarının tutuklanması konusunda henüz kanıt sunulmadığını yineledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ile yaşanan vize krizinin çözümü için Ankara'ya gelen Amerikan heyetinin temasları konusunda bilgi verdi.

Günlük basın toplantısında konuya ilişkin bir soruyu yanıtlayan Nauert, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen'in başında olduğu heyetin Ankara'daki temaslarında "önemli ilerleme" kaydedildiğini belirtti. Nauert, "vize prosedürlerinde bir an önce normal dönülmesini" sağlamak için temasların süreceğini söyledi.

"Verimli" geçtiğini belirttiği görüşmelerde, Türkiye ile ortak çalışma komitesi kurulması teklifinin şartlarının da ele alındığını belirten ABD'li sözcü, bu konudaki kararın yakında verilmesi üzerinde anlaşıldığını ifade etti.

"Kanıt sunulmadı"

Türkiye'deki ABD misyonlarında çalışan görevlilerin hâlâ tutuklu olduğunu belirten Nauert, Türk hükümetinin kendilerine bu kişilerin "terör örgütü ile bağlantılı olduklarına" ilişkin herhangi bir kanıt sunmadığını sözlerine ekledi.

ABD ile Türkiye arasındaki vize krizi 8 Ekim'de ABD konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasıyla patlak verdi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tutuklamanın ardından Türkiye'deki tüm büyükelçilik ve konsolosluklarda ziyaretçi sayısını asgari hale getirmek için vize hizmetlerinin askıya alındığını açıklamıştı.

ABD'nin açıklamasının ardından Türk hükümeti de aynı şekilde, ABD'ye yönelik vize işlemlerinin askıya alındığını duyurmuştu.

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