"ABD'den vize krizinin bitmesi için 4 şart"

ABD ile Türkiye arasında geçen hafta başlayan vize krizinin çözümü için heyetler arası görüşmeler başlarken ABD'li tarafların krizin bitmesi için 4 şart ortaya koyduğu öne sürüldü.

Türkiye ile ABD arasında geçen hafta başlayan vize krizi ile ilgili olarak ABD'den gelen heyetle Dışişleri Bakanlığı yetkilileri arasında görüşmeler başladı.

Habertürk'ün haberine göre ABD'li heyet 4 şart öne sürdü:

Metin Topuz ve Mete C. ile ilgili kanıtlar verilmeli.

Çalışanlarına dair soruşturmada ABD'ye bilgi verilmeli.

Temasların ABD'nin isteğiyle uyumlu olup olmadığı sorulmalı.

Çalışan ABD'nin isteğiyle temas yürüttüyse tutuklanmamalı.

CNN Türk'ün aktardığına göre de diplomatik kaynaklar ön şart kabul edilmediğini ve görüşmelerin ön şartsız başladığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

ABD, İstanbul başkonsolosluğundaki bir çalışanının tutuklanmasının ardından geçen pazar günü ABD'nin Türkiye misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alındığını duyurmuştu. Türkiye ise karşılık olarak ABD'deki misyonlarında ve sınırda ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemlerini askıya almıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrupa işlerinden sorumlu üst düzey yetkilisi Jonathan Cohen başkanlığındaki heyet vize krizinden önce planlanan bir ziyaret için önceki gün Ankara'ya gelmiş ve dün temaslarına başlamıştı.