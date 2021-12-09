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ABD’den yaptırım uyarısı: Türkiye de etkilenebilir

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İran ile batı ülkeleri arasında devam eden nükleer görüşmeler tıkanırken ABD’den yeni bir hamle geliyor…
ABD’den yaptırım uyarısı: Türkiye de etkilenebilir

İran ile batı ülkeleri arasında devam eden nükleer görüşmeler tıkanırken ABD’den yeni bir hamle geliyor… ABD’nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal, Washington yönetiminin İran’a yaptırımları sıkılaştırma yoluna gitme hazırlığı içinde olduğunu duyurdu.

Gazetenin özel haberinde ABD’li yetkililerin İran’la iş hacmini genişleten Birleşik Arap Emirlikleri’ne uyarıda bulunarak, “Eğer yaptırımlı ticaret devam ederse ülkedeki özel şirketler ve bankalar çok büyük risklerle karşılaşacak” dediğini aktardı.

Öte yandan gazetede, “ABD’li yetkililer nükleer görüşmelerde henüz bir ilerleme kaydedilmediğini söylerken, Birleşik Arap Emirlikleri’nin uyarılacak ilk ülke olabileceği kaydedildi. Bu durum İran’ın ticaret ortakları Malezya, Türkiye ve Çin’deki firmalara da yaptırımın sıkılaştırılabileceği yorumlarına sebep oldu” ifadesi yer aldı.

NE OLMUŞTU?

2015 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama, P5+1 ülkeleri olarak bilinen ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve Almanya, İran ile masaya oturmuştu.

Görüşmelerde İran’ın nükleer hamleleri yavaşlatılmaya ve belirli sınırlamalar konulmaya yaklaşılsa da ABD’nin önceki başkanı Donald Trump sürpriz bir kararla anlaşmadan ayrılmıştı.

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