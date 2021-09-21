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ABD’den yolcular için kritik aşı kararı: 33 ülkeyi etkileyecek

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ABD, Kasım ayından itibaren Çin, Hindistan, Brezilya ve Avrupa’nın birçok ülkesinin de dahil olduğu 33 ülkeden gelen corona virüsü aşısının tüm dozlarını olmuş yolcular için seyahat kısıtlamalarını gevşetecek.
ABD’den yolcular için kritik aşı kararı: 33 ülkeyi etkileyecek

ABD, Kasım ayından itibaren Çin, Hindistan, Brezilya ve Avrupa’nın birçok ülkesinin de dahil olduğu 33 ülkeden gelen corona virüsü aşısının tüm dozlarını olmuş yolcular için seyahat kısıtlamalarını gevşetecek.

Beyaz Saray corona virüsü müdahale koordinatörü Jeff Zients’in açıklamasına göre, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İsviçre ve Yunanistan’ın da dahil olduğu Avrupa’daki 26 Schengen ülkesinden ve İngiltere, İrlanda, Çin, Hindistan, Güney Afrika, İran ve Brezilya’dan gelen tam aşılı yolcular ABD’ye Kasım’dan itibaren seyahat edebilecekler.

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