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ABD’den YSK kararı açıklaması geldi, dolar/TL 6,20’ye yükseldi

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ABD’den YSK kararı açıklaması geldi, dolar/TL 6,20’ye yükseldi
ABD’den YSK kararı açıklaması geldi, dolar/TL 6,20’ye yükseldi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 23 Haziran’da tekrarlanmasına karar verilen İstanbul seçimleriyle ilgili bir açıklama yaptı ve “bu sıra dışı kararı not ettik” dedi. Bu açıklamaya Türkiye’den gelen tepkinin ardından dolar/TL kuru sert yükselerek 6,20 seviyesine çıktı.

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ABD Dışişleri’nin açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Özgür ve adil seçimler ile meşru seçim sonuçlarının kabul edilmesi her demokrasi için esastır. Yüksek seçim Kurulu, 31 Mart’ta İstanbul’da gerçekleşen seçimlerin sonuçlarını onayladıktan sonra yeniden seçim kararı verdi. Biz de, Türkiye’nin diğer dostları gibi, bu sıra dışı kararı not ettik. Türkiye’nin uzun ve gururlu bir demokrasi geçmişi var. Türk yetkilileri bu seçim sürecini yasalara, AGİT taahhütlerine, NATO müttefiki statüsüne ve AB’ye üye olma isteğine uyumlu bir şekilde yürütmeye çağırıyoruz.”

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