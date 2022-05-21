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ABD’den Yunanistan’a özel harekat botu hediyesi

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ABD, Yunanistan donanmasına 4 adet yüksek operasyonel güce sahip silahlarla donatılan özel harekat botu hediye etti. Botların Ege’de kullanılacağı belirtildi.
ABD’den Yunanistan’a özel harekat botu hediyesi

ABD’nin Atina Büyükelçiliği, 19 Mayıs Perşembe günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan’a 10 milyon dolar değerinde yeni 4 adet özel şişme harekat botu hediye edildiğini duyurdu. Haber Yunanistan medyasında geniş yer buldu.

BOTLAR TÖRENLE TESLİM EDİLDİ

19 Mayıs 2022 Perşembe günü, Scaramanga Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Üssü'nde düzenlenen törende Denizaltı Afet Yönetimi (UDC) tesislerinde 4 yeni inşa edilmiş RHIB tipi özel harekat sürat botu Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağış olarak teslim edildi.

Yapılan açıklamaya göre, yeni inşa edilen gemilerin teslim törenine Genelkurmay Başkan Yardımcısı Koramiral P. Koulouris , Amerikan Savunma Ataşesi (AKAM) Kaptan M. Biery USN, ve  Albay K. Nasopoulos katıldı.

ÇOK SÜRATLİ VE YÜKSEK SİLAH GÜCÜ İLE DONATILDI

Özel Harekat Komutanlığı'na bağlı askerlerin Efe'de kullanacağı botların yüksek operasyonel gücü olan silahlarla donatıldığı ve 80 milin üzerinde hız yapabildiği belirtildi.

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