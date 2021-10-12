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ABD'den Yunanistan'a "tatbikat adı altında" F-15 sevkiyatı

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ABD, 15 F-15 savaş uçağını tatbikat adı altında Yunanistan'a sevk etti. ABD, uçakların tatbikata katılmak üzere Yunanistan'ın Larissa Hava Üssü'ne gittiğini belirtirken, Yunan ordusu, tatbikattan daha fazlası için ülkede olduklarını açıkladı.
ABD'den Yunanistan'a "tatbikat adı altında" F-15 sevkiyatı

ABD, 15 F-15 savaş uçağını tatbikat adı altında Yunanistan'a sevk etti. ABD, uçakların tatbikata katılmak üzere Yunanistan'ın Larissa Hava Üssü'ne gittiğini belirtirken, Yunan ordusu, tatbikattan daha fazlası için ülkede olduklarını açıkladı.

ABD Hava Kuvvetleri yaptığı açıklamaya göre, Kuzey Carolina, Seymour Johnson Hava Kuvvetleri Üssünde konuşlu, 336. Avcı Filosu, 4. Avcı Kanadından F-15E Strike Eagle uçakları, ABD'nin Avrupa-Afrika Hava Kuvvetleri Komutanlığının öncülüğünde düzenlenecek Castle Forge (Kale Oluşturma) tatbikatına katılmak üzere Yunanistan'ın Larissa Hava Üssü'ne gitti.

Açıklamada, Castle Forge tatbikatının, ABD'nin Karadeniz bölgesinde kolektif savunma stratejisine yönelik, NATO müttefikleriyle birlikte çalışabilirliği artıracak şekilde tasarlandığı ve müşterek kuvvetlerin kriz zamanlarında esnek bir şekilde yanıt verme becerisini geliştirmek üzere tasarlandığı belirtildi.

Uçaklar 3 kol halinde Yunanistan'a gitti

Tatbikata 15 F-15 uçağının yanı sıra Avrupa Komutanlığının birçok muharebe eğitiminin de yapılacağı belirtilen açıklamada, "Castle Forge'ın bileşenlerinin, kuvvetlerin hızla dağılmasını ve farklı seviyelerde kapasite ve desteğe sahip yerlerden hava gücü sağlamaya devam etmesini sağlayarak hava kuvvetlerinin her zaman potansiyel tehditlere yanıt vermeye hazır olmasını sağlayacaktır." denildi.

F-15 uçaklarının 3 kol halinde önce İngiltere'de mola verdiği oradan da Yunanistan'a gittiği ifade edilirken, tatbikata ABD'nin yanı sıra Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Kanada'nın katılacağı kaydedildi.

Yunan ordusu: F-15'ler tatbikattan daha fazlası için burada

Yunan ordusundan yapılan açıklamada ise bu uçakların tatbikattan daha fazlası için ülkede olduğu belirtildi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, ABD F-15 uçaklarının "Gelişmiş savunma ve agresif havacılık taktikleri, müşterek terminal taarruz kontrolörü (JTAC) ile hava desteği, hava muharebe, koruma, karada ve denizdeki hedeflere taarruz ve donanmaya taarruz desteği konularında" Yunan ordusu ile eğitim yapacağı kaydedildi.

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