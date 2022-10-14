  • BIST 3.553,43
  • Altın 998.105
  • Dolar 18.5701
  • Euro 18.1891
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAİsrail-Lübnan deniz yetki alanları anlaşması bölge ve Avrupa için neden önemli?

ABD’den Zelenskiy’e şok: Birkaç yıl alacak

» »
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu askeri destek içinde hava savunma sistemlerinden bazılarının verilmesinin haftalar ve aylar, bazılarının ise yıllar sürebileceğini söyledi.
ABD’den Zelenskiy’e şok: Birkaç yıl alacak

Austin, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın bitiminde düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna’ya yeni hava savunma sistemlerinin ne zaman gönderileceği sorusuna karşılık şunları kaydetti:

“BİRKAÇ YIL ALACAK”

“Sağlayacağımız yeni sistemler acil ihtiyaçların karşılanabilmesi için. Ayrıca üretimi daha uzun süre alacak sistemler temin ediyoruz. Bazı sistemlerin verilmesi haftalar ve aylar, bazılarının ise yıllar sürebilir. Örneğin geçtiğimiz günlerde Ukrayna’ya 18 ilave HIMARS vereceğimizi duydunuz. Bunları satın aldık ama üretilmesi ve sunulması birkaç yıl alacak. Ancak 4 HIMARS sistemi hemen verilecek halde.”

Austin, Ukrayna’nın acil ihtiyaç olarak bildirdiği hava savunma sistemlerinin mümkün olan en kısa sürede verilmesi konusunda müttefikleri desteklediklerini, ABD’nin NASAMS, Almanya’nın IRIS-T ve İspanya’nın Hawk sistemlerini Ukrayna’ya vereceğini bildirdi.

“NATO, RUSYA’NIN SAVAŞINA SÜRÜKLENMEYECEK”

Ukrayna’daki savaşı Rusya’nın başlattığını ifade eden Austin, Rusya’nın hızlı bir fetih savaşı umudunu Ukrayna güçlerinin engellediğini belirtti.

“NATO, Rusya’nın savaşına sürüklenmeyecek.” diyen Austin, Ukrayna’nın kendini savunmasında yanında duracaklarını ve NATO’nun toplu savunmasını güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Austin, “NATO, Rusya’ya tehdit değildir ve Rusya ile çatışma istemiyor. Savunma amaçlı ittifakımız her zaman olduğu gibi NATO’nun her santimetrekaresini koruyacaktır.” diye konuştu.

“Nükleer bir saldırı durumunda güç kullanarak Rusya’ya müdahale edecek misiniz?” sorusu üzerine Austin, Rusya’nın nükleer söyleminin tehlikeli ve sorumsuz olduğunu ifade ederek, varsayımlar üzerine konuşmayacağını kaydetti.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na, üyeliğe başvuran İsveç ve Finlandiya’nın da katıldığını hatırlatan Austin, NATO müttefiklerini, iki ülkenin üyeliğini en kısa zamanda onaylamaya davet ettiğini bildirdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bolton: ‘Nükleer silah kullanılırsa, ABD, Putin’e suikast düzenleyebilir’12 Ekim 2022 Çarşamba 18:39
  • ‘Nükleer kıyamet’ diyen Biden’dan yeni açıklama12 Ekim 2022 Çarşamba 14:50
  • ABD Hazine Bakanlığından kripto para borsası Bittrex’e 53 milyon dolarlık para cezası12 Ekim 2022 Çarşamba 12:08
  • ABD’den Türkiye’ye F-16 satışıyla ilgili yeni karar12 Ekim 2022 Çarşamba 09:20
  • Venezuela’da heyelan felaketi: En az 25 ölü, onlarca kayıp10 Ekim 2022 Pazartesi 20:14
  • ABD, vatandaşlarından Ukrayna’yı derhal terk etmelerini istedi10 Ekim 2022 Pazartesi 15:26
  • Almanya Başbakanı Scholz, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü10 Ekim 2022 Pazartesi 09:30
  • ABD ile Taliban arasında üst düzey görüşme09 Ekim 2022 Pazar 15:04
  • Dr. Öz’ün miras davası çirkinleşti: Paraya çöktü08 Ekim 2022 Cumartesi 19:48
  • ABD’de tarım dışı istihdam beklentileri aştı07 Ekim 2022 Cuma 18:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti