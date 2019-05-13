AB'de 10 seçmenden biri aşırı sağ ya da popülistleri destekliyor

Alman Bertelsmann Vakfı'nın Avrupa'da AP seçimleri öncesi yaptırdığı anket, her 10 seçmenden birinin popülist ya da aşırı sağ partileri desteklediğini ortaya koydu.

Mayıs ayında düzenlenecek olan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesi 12 AB ülkesinde yapılan bir anketin sonuçları açıklandı. İngiltere merkezli araştırma şirketi YouGov tarafından Alman Bertelsmann Vakfı için yapılan çalışma, ankete katılanların yüzde 10,3'ünün popülist ya da aşırı sağ partileri desteklediğini ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 6,2'si kendini radikal solla, yüzde 4,4'ü ise Yeşil partilerle özdeşleştirdi.

Olumlu yaklaşım bakımından yüzde 10,3 ile siyasi gruplar arasında ilk sırada yer alan aşırı sağ partiler, olumsuz yaklaşımda da önde çıktı.

Katılımcıların yüzde 52,8'i radikal sağa asla oy vermeyeceğini söyledi. Yüzde 52,2 ise radikal sola oy vermesinin hiçbir şekilde mümkün olmadığını ifade etti.

Araştırmayı gerçekleştiren uzmanlardan Robert Vehrkamp, "Popülist partiler kısa süre içinde istikrarlı bir seçmen tabanı oluşturmayı başardı" ifadesini kullanırken bu partilerin aynı zamanda yüzde 52,8 gibi yüksek bir oranda "reddedilmesine" dair de şu yorumda bulundu:

"Bu durum, diğer partilerin popülist partileri taklit etmesinin ne kadar tehlikeli olacağını ortaya koyuyor."

"Seçmen, karşı olduğu partiye göre oy veriyor"

Ankete katılanların yüzde 48,8'i "asla" oy vermeyeceği bir parti ismi söyleyebilirken sadece yüzde 6,3'ü siyasi bir kimlikle kendini özdeşleştirdi. Katılımcıların olumlu değerlerden ziyade olumsuz değerlerle kendilerini ifade etmesi, araştırmacıların önemli bir öngörüde bulunmasını da sağladı. Uzmanlara göre bu durum, 23-26 Mayıs tarihlerindeki AP seçimlerinde birçok AB vatandaşının, desteklediği partiden ziyade karşı olduğu partiyi göz önünde bulundurarak oy vereceğine işaret. Vehrkamp, "Vatandaşlar artık bir parti seçmiyor. Bunun yerine, en şiddetli şekilde reddettikleri partilere karşı oy veriyorlar" dedi.

Ankete katılanların yüzde 50,7'si liberal partilere, yüzde 47,8'i Hristiyan Demokratlar veya muhafazakârlara, yüzde 47'si Yeşillere, yüzde 42'si ise Sosyal Demokratlar ya da Sosyalistlere asla oy vermeyeceğini söyledi.

Yapılan araştırma, bu yılki seçimlere katılım oranının önceki seçimlere kıyasla çok daha yüksek olacağını ortaya koyuyor. YouGov'un yaptığı ankete katılanların yüzde 68'i, Mayıs'taki seçimlerde oy kullanacağını söyledi. Almanya'da bu oran yüzde 73 oldu. 2014 yılındaki seçimlere katılım oranı AB genelinde yüzde 43'tü.

YouGov, söz konusu anket kapsamında Ocak 2019'da AB üyesi 12 ülkede 23 bin 725 kişiyle görüştü.