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AB'de 8 ülkedede 85 matmun çiçeği vakası

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Maymun çiçeği virüsünün Avrupa Birliği üyesi 8 ülkede 85 kişide tespit edildi. Hastalığın geniş kitlelere yayılma ihtimalinin oldukça düşük olduğu duyuruldu.
AB'de 8 ülkedede 85 matmun çiçeği vakası

AB’ye bağlı Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin (ECDC) risk değerlendirmesine göre, vakalar 15-23 Mayıs arasında Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç’te görüldü.

Vakaların çoğunda hastalığın erkekler arasındaki cinsel ilişki nedeniyle bulaştığı belirlendi. Hastalığın enfekte kişinin mukozasıyla, hasarlı deriyle veya yüz yüze uzun süreli temasta solunum yoluyla çıkan damlacıklara temas nedeniyle bulaşabildiği kaydedildi.

“Hastalığın geniş nüfus kitlelerine yayılması ihtimali çok düşük”

ECDC Direktörü Andea Ammon, konuyla ilgili açıklamasında, “Mevcut vakaların çoğunda hafif semptomlar görülüyor. Hastalığın geniş nüfus kitlelerine yayılması ihtimali çok düşük.” ifadesini kullandı.

ECDC, AB ülkelerine teşhis ve temas takip kapasitelerini geliştirmelerini, ayrıca çiçek aşısı, antiviral ilaç ve sağlık personeli için kişisel koruyucu malzeme stoklarını değerlendirmelerini tavsiye etti.

“Hastalığa yakalananlar karantinada kalmalı”

ECDC değerlendirmesinde maymun çiçeği virüsünün küçük çocuklar, hamileler ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde ağır hastalığa yol açabildiği, hastalığa yakalananların karantinada kalması gerektiği hatırlatıldı.

Hasta biriyle temas edenlerin ise kendilerini 21 gün boyunca izlemeleri istendi.

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