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AB’de Covid-19 aşıları 6 aylıktan büyük çocuklara önerildi

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Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), "Comirnaty" ve "Spikevax" adlı aşıları 6 aylıktan büyük çocuklara tavsiye etti.
AB’de Covid-19 aşıları 6 aylıktan büyük çocuklara önerildi

EMA’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, aşılar Covid-19’un orijinal versiyonunu hedef alıyor.

Pfizer-BioNTech şirketinin Comirnaty’si 6 aylıktan 4 yaşa kadar, Moderna’nın Spikevax’ı ise 5 yaşa kadar çocuklarda önerildi.

İlk iki doz üç hafta arayla, ardından ikinci dozdan en az 8 hafta sonra üçüncü doz verilebilecek.

EMA’nın aşılar ve ilaçlar hakkındaki incelemeleri sonrası aldığı kararların AB Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor. 

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