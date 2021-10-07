  • BIST 1.392,900
  • Altın 501,86
  • Dolar 8,8650
  • Euro 10,2450
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

AB’de dijital platformlara düzenleme tartışması

» »
Eski Facebook çalışanı veri bilimcisi Frances Haugen'ın Facebook'un kutuplaşmayı körüklediği ve çocuklara zarar verdiği yönündeki suçlamalarının ardından sosyal ağlar üzerindeki baskı Avrupa'da  da artıyor.
AB’de dijital platformlara düzenleme tartışması

Eski Facebook çalışanı veri bilimcisi Frances Haugen'ın Facebook'un kutuplaşmayı körüklediği ve çocuklara zarar verdiği yönündeki suçlamalarının ardından sosyal ağlar üzerindeki baskı Avrupa'da  da artıyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Facebook eski çalışanı Haugen'ın açıklamalarının AB’nin dijital platformları denetleme planını pekiştireceğini söyledi.

Haugen Facebook'ta  çalıştığı sırada şirketin nefreti körükleyen ve çocukların ruh sağlığına zarar veren içerikleri engellemek yerine sürekli olarak tercihini kâr elde etmekten yana kullandığı suçlamasında bulunmuştu. Haugen bu iddialarının ardından ABD Senatosu Ticaret Alt Komisyonu'nda senatörlerin sorularını yanıtlamıştı. 

Breton: Düzenleme çok acil

Breton, Haugen ile bir görüşme yaptığını ve bu görüşmede kendisinin özellikle şeffaflık, veri ve algoritmalar konusundaki görüşlerini dinlediğini belirterek, "Bu görüşme, planlanan yasal düzenlemenin yumuşatılması için yapılan lobi çalışmalarına boyun eğmeme yönündeki görüşümü güçlendirdi" diye konuştu.

Haugen Facebook’un trafiği arttırmak için ABD seçimlerinden sonra yanlış bilgileri ayıklayan filtreleri kaldırdığını söylemiş, 6 Ocak'ta Capitol Hill’e düzenlenen baskının organizasyonunun da Facebook üzerinden yapıldığını belirterek şirkete karşı önlem alınmasını istemişti.

AB Komiseri Breton, Haugen’ın iddialarının doğru olması halinde "Avrupa’da bu tür şeylere izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

Breton Aralık ayında DSA ve DMA olarak bilinen ve teknoloji devi şirketlerin istismarlarını engellemeyi amaçlayan iki yasa tasarısı sunmuştu. Tasarılara dair Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyindeki tartışmalar devam ediyor.

Brüksel’in reklam hedefleme uygulaması konusunda da düzenleme getirmeyi planladığını söyleyen Breton, Haugen’ın Avrupa Parlamentosu’nu bilgilendirmek için Kasım ayında Brüksel’e geleceğini kaydetti.

Düzenleme Almanya'nın da gündeminde

Online platformlara düzenleme konusu Almanya'nın da gündeminde. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Adalet Bakanı Christine Lambrecht, online platformlara daha katı bir düzenleme talebinde bulundu.

Almanya Yazı İşleri Ağına (RND) demeç veren Lambrecht, "ağların kendi kendilerini denetlemede sorumluluk bilinci göstermeleri yönündeki çağrıların faydası olmadığını ve sonuçta şirketlerin kar çıkarlarının sosyal sorumluluğun önüne geçtiğini" kaydetti. Lambrecht, "Bu nedenle Facebook ve benzeri şirketleri dizginlemek önemli" ifadelerini kullandı.

Lambrecht, Haugen'ın suçlamalarının "Avrupa'nın sosyal ağlara yönelik güçlü ve etkili bir düzenlemeye acilen ihtiyacı olduğunu gösterdiğini" belirtti.      

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeşiller ve Hür Demokratların Almanya'daki koalisyon görüşmeleri için tercihi SPD oldu07 Ekim 2021 Perşembe 12:59
  • Yükselen doğal gaz ve elektrik fiyatlarına karşı Avrupa ülkeleri hangi önlemleri alıyor?07 Ekim 2021 Perşembe 12:55
  • Azerbaycan, Ermenistan hava sahasını kullanmaya başladı06 Ekim 2021 Çarşamba 16:32
  • 11 bin kişinin ölümünde parmağı olduğu iddia edilen Nazi sekreteri serbest06 Ekim 2021 Çarşamba 12:02
  • Steinmeier'den Türklere Nazım Hikmet'li teşekkür06 Ekim 2021 Çarşamba 09:34
  • Nikaragua Devlet Başkanı Ortega piskoposları 'terörist' olarak nitelendirdi05 Ekim 2021 Salı 15:02
  • Fransa'daki kiliselerde 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu tespit edildi05 Ekim 2021 Salı 14:24
  • Macron: G20 Taliban’i tanımanın bedeli konusunda net olmalı05 Ekim 2021 Salı 14:02
  • Bal kabağı kasabasında dünya rekoru heyecanı05 Ekim 2021 Salı 12:28
  • Haaretz: İsrail ABD'den nükleer anlaşmaya dönmemesi halinde İran'a yaptırım uygulamasını istiyor05 Ekim 2021 Salı 11:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti