AB’de en derin fakirleşme Güney Kıbrıs'ta

AB’de fakir ve zengin arasındaki uçurum büyüyor. En üst % 5’lik kesimin serveti krizde bile artarken ortalama bir Avrupalı yüzde 10 fakirleşti. En derin fakirleşme ise yüzde 40 ile Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’nde...

Avrupa'da fakir, daha fakirleşirken zengin kesim servetini daha da hızlı artırıyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yayınlanan bir araştırmada, fakir ailelerin varlık değerlerinde en büyük düşüşe maruz kaldıkları ortaya çıktı. Üstelik birliğin borç krizinin başlamasından bu yana, Euro Bölgesi içinde gelir dağılımı adaleti daha da bozuldu. ECB'nin 84 bin aileyle yaptığı bir ankete dayanarak, Euro Bölgesi'nin en üst yüzde 5'lik hanehalkı, 2010'da servetin yüzde 37.2'sine sahipken bu oran, 2014'te net servetin yüzde 37.8'ine çıktı.

ORTALAMA 104 BİN 100 EURO

Araştırmaya göre uzun süredir borç krizinden çıkamayan İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan gibi ülkelerde eşitsizlikler daha da artarken, Almanya gibi ekonomilerde iyileşme daha hızlı oldu. ECB'ye göre, Euro Bölgesi hanehalkının ortalama refahı ise yüzde 10 düştü. Dört yıl önce 108 bin 800 euro olan bu rakam 2014'te 104 bin 100 euroya geriledi. Bu düşüşte en büyük paya sahip olan ise emlak fiyatlarındaki gerileme. Finans sektörünün ekonomiye hakim olduğu Lüksemburg'daki aileler, 437 bin 500 euroluk net servetle Avrupa'nın en zenginleri oldu. Letonya'da ise sadece 14 bin 200 euroluk varlıkla en dip noktada yer aldı.

YUNANİSTAN VE RUM KESİMİ % 40 FAKİRLEŞTİ

Avrupa Merkez Bankası'nın araştırmasında en ilgi çeken bölge ise Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi oldu. Bu iki ülkede gelirdeki daralma yüzde 40 oranında gerçekleşti. İtalya, Portekiz ve İspanya'da ise yüzde 15'lik bir düşüş yaşandı. Almanya, Avusturya, Finlandiya ve Lüksemburg'da ise tam tersi bir süreç yaşandı. Bu dört ülkede ortalama servet artışı yüzde 10 oldu.