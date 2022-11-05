AB’de obezite farkındalığı için eğitim seferberliği

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, obeziteyle mücadele kapsamında, bireysel ve toplumsal bilinirliğin sağlanması ve “damgalama”nın önlenebilmesi için başta okullar olmak üzere, birçok mecrada eğitim programlarına başlayacak.

ABD’nin San Diego şehrinde 1-4 Kasım’da bu yıl 40’ncısı düzenlenen “Uluslararası Obezite Konferansı”nda, obeziteli bireylerde “damgalama” ve farkındalığın artırılması eğitimi, ele alınan önemli konular arasında yer aldı. Avrupa Obeziteli Bireyler Koalisyonu (European Coalision of People with Obesity- ECPO) Başkanı Vicki Mooney, kilo kontrolü konusunda mücadele verenlerin birçok sorunla baş etmek durumunda kaldığını belirterek, “Bunların içinde ‘damgalama’ birinci sırada geliyor. Kültürler, çok değişik ve hepsinde bu bireyler ötekileşme ile karşı karşıya kalıyor” dedi.

Portekiz’de bu konuda yapılan çalışmaların çok iyi bir örnek olduğunu anlatan Mooney, “Portekiz örneğinden yola çıkılarak, önümüzdeki 2 yıl için Avrupa ülkelerini kapsayacak böyle bir programın hayata geçirilmesi hedeflendi. Bunun global olabilmesi için Dünya Obezite Federasyonu’nun bu çağrıyı yapması gerekiyor. Konferansta, tüm paydaşlarla bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu tür çalışmalar, hastalığı gelişmeden önleyebilmek için çok değerli” dedi.

Avrupa Obezite Derneği Başkanı Jason Halford da AB ülkelerinde çocukluk çağı obezite oranının yüzde 5-10-15 olarak değiştiğini ifade ederek, “Bunlar, çok yüksek oranlar, çünkü çocuklukta görülen obezite, gelecekte de çok değişmiyor ve artarak devam ediyor. Eğer gençlik çağında bir obezite varsa gelecekte de bu ciddi bir sorun oluyor. Bu kişilerin sürekli kilo verme çabası oluyor ve başarısızlık da bu oranda artıyor” değerlendirmesinde bulundu.