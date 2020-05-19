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AB'de otomobil satışlarında yüzde 76'lık düşüş

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AB'de otomobil satışlarında yüzde 76'lık düşüş
AB'de otomobil satışlarında yüzde 76'lık düşüş

Koronavirüs salgını, Avrupa Birliği'nde otomotiv satışlarına büyük darbe vurdu.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre Nisan ayında, sadeace 271 bin yeni otomobil trafik kayıtlarına girdi. Bu, geçen yılın Nisan ayına kıyasla yüzde 76'lık bir düşüş anlamına geliyor.

Yılın ilk dört ayında ise trafiğe çıkan yeni araçların oranı yılın ilk dört ayında, yüzde 38,5 azaldı.

ACEA, düşüşün nedeninin hem üretimin durma noktasına gelmesi hem de oto galerilerin haftalarca kapalı tutulması olduğunu söyledi.

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