  • BIST 3.426,88
  • Altın 999.685
  • Dolar 18.2403
  • Euro 18.2233
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

AB’de Pfizer-BioNTech’in varyantlara uyumlu aşısının takviye dozu tavsiye edildi

» »
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Pfizer-BioNTech'in yeni varyantlara uyarlanmış aşısının 12 yaş üzerine takviye doz olarak yapılabileceğini duyurdu.
AB’de Pfizer-BioNTech’in varyantlara uyumlu aşısının takviye dozu tavsiye edildi

EMA’dan yapılan yazılı açıklamada, Pfizer-BioNTech tarafından Omicron’un alt varyantları BA.4 ve BA.5’e uyumlu şekilde geliştirilen Comirnaty aşısının 12 yaş ve üstü, en az bir doz orijinal aşı almış kişilerde kullanılmasının önerildiği bildirildi.

EMA’dan daha önce yapılan açıklamada, Moderna’nın da BA.4/5 varyantı için bu ay içinde başvuru yapacağı ifade edilmişti.

AB’de Covid-19’a karşı varyantlara uyumlu şekilde geliştirilen aşılara onay verilmesinin ardından, hiç aşı olmayanlara orijinal, takviye doz alacaklara yeni varyantlara uyumlu aşıların yapılması planlanıyor.

“Vidprevtyn”, “Skycovion”, “Hipra” isimli aşıların değerlendirme süreci devam ederken, çocuklar için ise 6 ay-4 yaş aralığında Comirnaty, 5 ay-6 yaş aralığında Spikevax’ın takviye dozlarının değerlendirmesi sürüyor.

EMA’nın aşılarla ilgili kararları AB Komisyonu için tavsiye niteliği taşıyor. EMA’nın Covid-19 aşılarıyla ilgili tavsiyeleri bugüne kadar AB Komisyonu tarafından kısa sürede onaylandı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuk ölümlerinin ardından satışı yasaklandı13 Eylül 2022 Salı 13:49
  • Yirmi Yaş Dişleri Nedir?13 Eylül 2022 Salı 09:13
  • Kalp krizinde mutlaka bilmeniz gereken uyarı işaretleri13 Eylül 2022 Salı 08:44
  • Kronik hastalık riskini artırabilecek yiyecekler13 Eylül 2022 Salı 08:43
  • 1 Dakika içerisinde uykuya dalmanın yolları13 Eylül 2022 Salı 08:41
  • 1 Dakika içerisinde uykuya dalmanın yolları13 Eylül 2022 Salı 08:39
  • Bilimsel araştırma: Obezite ilacı diyabet riskini yarı yarıya düşürdü12 Eylül 2022 Pazartesi 23:26
  • Ekmek faydalı mı zararlı mı?12 Eylül 2022 Pazartesi 22:45
  • Covid-19 aşısı olup hastalananlarda dokuz Covid-19 belirtisi çıkıyor12 Eylül 2022 Pazartesi 21:15
  • Sakinleştiren özelliğe sahip 8 besin12 Eylül 2022 Pazartesi 12:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti