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AB'de plastik atıklar ve geri dönüşüm oranı artıyor

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde plastik atık miktarı 2020'de kişi başı 34,6 kilogram oldu, bunun 13 kilogramı geri dönüşüme gitti.
AB'de plastik atıklar ve geri dönüşüm oranı artıyor

AB istatistik ofisi Eurostat'ın verilerine göre, plastik atık miktarını azaltma çabalarına karşın AB'de bu atıklar 2010'a göre yüzde 23 artarak 2020'de kişi başı 34,6 kilograma ulaştı.

Atık miktarıyla birlikte geri dönüşüm oranı da arttı. AB'de geri dönüşüme gönderilen plastik miktarı 2010'a göre yüzde 32 yükseldi.

Geri dönüşüm oranının en yüksek kaydedildiği AB ülkesi, plastik atıkların yüzde 57'sinin tekrar kullanıma sokulduğu Hollanda oldu. Slovakya, Litvanya, İspanya ve Bulgaristan'da atıkların yüzde 50'den fazlası geri dönüşüme yollandı.

Malta geri dönüşümde en geride kalan ülke olarak kayda geçti. Atıkların yüzde 10'unu geri dönüştüren Malta'dan sonra geride kalan AB ülkeleri Fransa, Danimarka, Macaristan, İrlanda, Romanya, Polonya ve Avusturya olarak sıralandı.

AB'de atıkların ciddi kısmını oluşturan ambalaj atığında plastik ambalajların oranı yüzde 19,5 oldu. Ambalaj atıklarının yüzde 41,2'sini kağıt ve karton atıklar oluşturdu. Son 11 yılda AB'de kağıt atıkların miktarı 32,7 milyon ton olarak hesaplandı.

AB, plastik atık miktarını azaltmak için son yıllarda yeni düzenlemeler getirmişti. Son olarak geçen yıl tabak, çatal, bardak, pipet gibi tek kullanımlık plastiklerin kullanımı yasaklanmıştı.

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