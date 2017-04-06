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AB'de roamıng ücretleri kalkıyor

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AB'de roamıng ücretleri kalkıyor
Avrupa Birliği (AB) içerisinde roaming ücretlerinin kaldırılmasına Avrupa Parlamentosundan (AP) onay çıktı.

AP Genel Kurulunda Sosyal Demokrat Grubun (S&D) Finlandiyalı üyesi Miapetra Kumpula-Natri tarafından hazırlanan, roaming ücretlerinin kaldırılması ile ilgili rapor görüşülerek kabul edildi.

Buna göre AB üyesi ülkelerin vatandaşları, birlik üyesi herhangi bir ülkeye gittiklerinde konuşma, kısa mesaj gönderme ve mobil internet kullanımlarında ek ücret ödemeyecekler.

Raportör Kumpala-Natri, düzenlemeyi Avrupalı tüketicilerin büyük bir zaferi olarak değerlendirerek, "Artık AB vatandaşları Birlik içinde başka bir ülkeye seyahatlerinde ek bir ücret ödemeden elektronik postalarını okuyabilecek, haritaları kontrol edebilecek, sosyal medyada fotoğraf paylaşabilecek, telefon edip, kısa mesaj gönderebilecekler." dedi.

AB Komisyonu tarafından AP'nin de görüşü alınılarak hazırlanan düzenlemede, cep telefonu ve data ek ücretlerinin 15 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılması öngörülüyor.

27'ye karşı 549 evet ve 50 çekimser oyla kabul edilen tasarı ile ek ücret ödemeden roaming uygulamasından faydalanmanın önündeki son engel de aşılmış oldu. Daha önce AP ve AB Komisyonu getirilen düzenleme ile ilgili çalışmayı kabul etmiş, iletişim şirketlerinin müşterilerine sabit fiyatlar uygulamalarına karar verilmişti. Yeni düzenleme ile AB içerisinde ve dolaşımda iken cep telefonu ile yapılan işlemlerde "sürpriz faturaların" ortadan kaldırılması hedefleniyor. Düzenlemenin bir başka hedefi de küçük ve sanal mobil iletişim şirketlerinin de pazarda tutunmalarının önünü açmak olarak gösteriliyor.

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