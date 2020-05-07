AB'de tarihi ekonomik daralmada

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu yayımladığı “Avrupa Ekonomik Tahminleri 2020 İlkbahar” adlı raporda, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle AB ekonomisinin bu yıl yüzde 7.4 daralacağı öngörüsünde bulundu. AB Komisyonu’nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Gentiloni ”AB tarihindeki en sert ekonomik küçülmeyi yaşıyor” dedi. “Derin ve düzensiz ekonomik durgunluk, belirsiz bir iyileşme” başlıklı raporda, Euro Bölgesi’nin 2020 yılında yüzde 7.7 küçüleceği, 2021’de ise yüzde 6.3 büyüyeceği tahminine yer verildi. Raporda, AB ekonomisinin 2020’de yüzde 7.4 küçüleceği, 2021 yılında ise yüzde 6.1 büyüyeceği öngörüldü.

‘Çin, yüzde 1 büyüyecek’

Raporda, bu yıl Avrupa’nın başat ekonomisi Almanya’nın yüzde 6.5, Fransa’nın yüzde 8.2, İtalya’nın yüzde 9.5, İspanya’nın yüze 9.4, Hollanda’nın yüzde 6.8, Belçika’nın yüzde 7.2, Yunanistan’ın yüzde 9.7 ve Avusturya’nın yüzde 5.5 küçüleceği tahmin edildi.

AB’den ayrılan İngiltere’nin bu yıl yüzde 8.3, ABD’nin yüzde 6.5, Japonya’nın yüzde 5 küçüleceği öngörülen raporda, Çin’in ise 2020’de yüzde 1 büyüyeceği tahminine yer verildi.

‘Türkiye, 5.4 daralacak’

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5.4 daralacağı, 2021’de ise yüzde 4.4 büyüyeceği tahmin edildi.

Enflasyon oranının bu yıl AB’de yüzde 0.6, Euro Bölgesi’nde yüzde 0.2 olacağı öngörülen raporda, işsizlik oranının AB’de yüzde 9, Euro Bölgesi’nde yüzde 9.6’yı bulacağı kaydedildi.

Salgının küresel değer zincirine ve uluslararası işbirliğine zarar verebileceğine işaret edilen raporda, Covid-19’un iş gücü piyasasında uzun süreli ve kalıcı hasara neden olabileceği kaydedildi.

Raporla ilgili Brüksel’de dün basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu’nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, “AB tarihindeki en sert ekonomik küçülmeyi yaşıyor. AB, bu yıl yüzde 7.4 daralacak” dedi. AB ülkeleri arasında ekonomik toparlanmanın dengeli biçimde gerçekleşmeyeceğini belirten Gentiloni, işsizlik oranlarında ciddi yükseliş beklediğini kaydetti. Gentiloni, salgınla mücadele amacıyla hükümetlerin yüksek kamu harcamaları yaptığını, bu nedenle AB ülkelerinde kamu borç ve kamu açıklarının 2020’de artaca ğını söyledi.