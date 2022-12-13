  • BIST 5.278,32
  • Altın 1088.947
  • Dolar 18.6337
  • Euro 19.8667
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

AB’de tek tip şarj girişi için tarih belli oldu

»
Avrupa Birliği, akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasının zorunlu olacağı tarihi 28 Aralık 2024 olarak belirledi.
AB’de tek tip şarj girişi için tarih belli oldu

Avrupa Birliği’nin (AB) elektronik atıkları azaltmayı amaçlayan ve çeşitli elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini standart hale getirecek düzenlemesi AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandı.

Böylece, telefon üreticilerinin USB-C şarj kablosu kullanma zorunluluğunun yürürlüğe girme tarihi 28 Aralık 2024 oldu.

Bu tarihten itibaren, taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi USB-C olacak. Bütün yeni akıllı telefon, tablet, dijital kamera, kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör, klavye gibi cihazlarda USB-C şarj girişi zorunlu olarak yer alacak.

Söz konusu tarihten itibaren Apple’ın yeni cihazlarında da USB-C girişi yer alması gerekecek.
AB daha önce söz konusu uygulamaya ilişkin son tarihin 2024 sonbaharı olduğunu açıklamıştı. Yasal sürecin tamamlanmasıyla tek tip şarj girişinin uygulamaya girme tarihi netleşti.

Halihazırda çoğu Android cihaz, USB-C girişi ile şarj ediliyor. Kulaklık ve diğer çeşitli aksesuarlar ile yeni dizüstü bilgisayarlar da aynı girişi kullanıyor. Düzenlemenin özellikle farklı şarj girişi kullanan Apple firmasını etkilemesi bekleniyor.

Apple, akıllı telefonlar, bazı tabletler ve kulaklıklarında lightning adlı farklı bir giriş kullanıyor. Firma, yeni iPad ve dizüstü bilgisayarlarında ise USB-C girişi tercih ediyor. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elon Musk’tan Apple’a misilleme: Apple kullanıcılarına daha pahalı11 Aralık 2022 Pazar 15:58
  • Elon Musk, Twitter’da 1,5 milyar hesabı silecek10 Aralık 2022 Cumartesi 22:10
  • 2022’nin en iyi oyunları belli oldu: The Game Awards kazananları açıklandı10 Aralık 2022 Cumartesi 00:49
  • Görünmezlik pelerini gerçek oluyor… Yüz tanıma sistemlerinden gizleyen ceket yaptılar09 Aralık 2022 Cuma 22:36
  • 70 binden fazla web sitesi kullanıcı verilerini Twitter ile paylaşıyor… Amazon ve FBI’ın siteleri de dahil09 Aralık 2022 Cuma 21:35
  • Musk işten çıkarmalara doymuyor! Temizlikçileri de kovdu09 Aralık 2022 Cuma 21:12
  • Japon milyarder Maezawa, Space X aracıyla uzaya gideceği ekibi açıkladı09 Aralık 2022 Cuma 13:16
  • ABD’den TikTok’a dava: Çocuklara uygun olmayan içerikler gösteriyor09 Aralık 2022 Cuma 00:42
  • Twitter ofisini ‘yatakhaneye’ çeviren Elon Musk’a soruşturma08 Aralık 2022 Perşembe 23:19
  • AB mahkemesinden ‘Google’ kararı: Yanlış bilgiler kaldırılacak08 Aralık 2022 Perşembe 21:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti