AB'de tüketilen enerjinin dörtte biri yenilenebilir kaynaklardan

Yenilenebilir enerji oranındaki artış sürüyor fakat bu 2030 hedeflerini karşılamada yeteri kadar hızlı değil.

Yenilenebilir enerji, bir önceki yıl Avrupa Birliği'ndeki (AB) tüketimin yüzde 24,5'ine denk geliyordu. Bu 'yeni bir rekor' olarak görülse de 2030 için belirlenen hedeften hala çok uzak.

İspanya, blokta 'dört büyük' ülke olarak listelenen Almanya, Fransa ve İtalya'ya karşın, bu alanda AB ortalamasının üzerindeki tek ülkeydi.

Listenin tepesinde ise, yüzde 75,6'lık oranla AB üyesi olmayan Norveç var.

Başlıca yenilenebilir enerji kaynakları arasında biyoyakıt, hidroelektrik ve rüzgar türbinleri bulunuyor.

Norveç'i yüzde 66,4 ile İsveç, yüzde 50,8'lik oranla Finlandiya takip ediyor. Dördüncü sırada yüzde 44,9'la Danimarka var.

Yine AB'ye aday olan Arnavutluk, yüzde 46'yla öne çıkarken, en düşük oranlar yüzde 11,6'yla Lüksemburg'a, Belçika'ya (yüzde 14,7) ve Malta'ya (yüzde 15,1) ait.

Öte yandan Malta'da, son 10 yıl içerisinde yenilenebilir enerji alanında yüzde 10'luk gelişim gösterildiği biliniyor.

Bu trendi yüzde 15,61 ile Danimarka, yüzde 15,24 ile İsveç, yüzde 14,82 ile Estonya izliyor.

Hırvatistan, yüzde 0,23'lük büyümeyle en alt sıralarda yer alırken, Kuzey Makedonya'da bu oran yüzde 0,65, Romanya'da yüzde 0,92.

Yenilenebilir enerji tüketimindeki gelişimin azaldığı ülkeler ise, aday statüdeki Karadağ'da yüzde -3,3, Moldova'da yüzde -3,1, Kosova'da yüzde -0,76.