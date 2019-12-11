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AB'den 100 milyar euroluk iklim paketi

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AB'den 100 milyar euroluk iklim paketi
AB'den 100 milyar euroluk iklim paketi

AB Komisyonu'nun yeni Başkanı Ursula von der Leyen AB'nin 2050'ye kadar iklim değişikliğiyle mücadele paketini açıkladı. AB iklim değişikliği ile mücadele için 100 milyar euroluk fon ayıracak.

 

AB Komisyonu'nun 1 Aralık'ta göreve başlayan yeni Başkanı Ursula von der Leyen Avrupalı Yeşil Anlaşma adını verdiği iklim değişikliğiyle mücadele paketini açıkladı.

Von der Leyen AB'de 2050 yılına kadar karbon emisyonunun mümkün olduğunca azaltılması amacıyla 100 milyar euroluk fon ayırmayı planlıyor. Von der Leyen Komisyonun 100 milyar euroyu fosil yakıt kullanımını azaltmayı hedefleyen yatırımlar için tahsis edeceğini kaydetti ve bu paketin Avrupa'nın yeni büyüme stratejisi olduğunu belirtti.

Von der Leyen'in teklifi perşembe günü üye ülkelerin temsilcileri arasında görüşülecek. Ancak kömüre bağımlı Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'nin bu pakete direnmesi bekleniyor.

İddialı anlaşma

Bu paketin Avrupa'nın "Ay'a insan göndermesi" anı olduğunu söyleyen von der Leyen "Avrupalı Yeşil Anlaşma oldukça iddialı ancak etkilerini değerlendirme ve atılacak adımlar konusunda çok dikkatli olacak" dedi. Anlaşma AB'nin 2050 yılına kadar enerji tedariki, sanayi, ulaşım ve tarım gibi alanlarda hayata geçirelecek programlarla mümkün olduğunca iklim dostu bir hale gelmesini hedefliyor. Hedef Avrupa'yı 2050 yılında iklim nötr bir kıta haline getirmek.

Von der Leyen 2030 yılı için daha iddialı bir hedef koyarak karbon emisyonlarını 1990 yılı seviyesinden yüzde 40 azaltma hedefini yüzde 50'ye yükseltiyor.

İklim değişikliği ile ilgili endişeler son aylarda yaşanan aşırı sıcaklar, kuraklık ve yangınlar nedeniyle artış gösterdi. İsveçli iklim koruma aktivisti Greta Thunberg dünya çapında öğrencilerin iklim değişikliğine karşı sokağa çıkmasına önayak oldu. Thunberg'in başı çektiği iklim aktivistleri siyasetçileri iklim değişikiliği konusunda atalet içinde olmakla suçluyor.

 

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