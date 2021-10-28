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AB'den Arakanlı Müslüman Mültecilere 12 Milyon Avro Yardım

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Avrupa Birliği (AB), Bangladeş ve Myanmar'daki Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilere 12 milyon avro insani yardım yapacak.
AB'den Arakanlı Müslüman Mültecilere 12 Milyon Avro Yardım

AB Komisyonu, yerlerinden edilmiş ve çatışmalardan etkilenen Arakanlı Müslüman mültecilere ilave insani yardım sağlanacağını açıkladı.

Açıklamada, 884 binden fazla Arakanlı Müslüman mültecinin Bangladeş'te olduğu anımsatılarak, söz konusu mültecilerin kamplarda yaşadığı ve insani yardıma muhtaç oldukları kaydedildi.

AB'nin Bangladeş ve Myanmar'daki Arakanlı Müslüman mültecilere 12 milyon avro ek yardım sağlayacağı bildirilen açıklamada, AB'nin 2017 yılından beri Bangladeş, Myanmar ve bölgeye toplam 283 milyon avro yardım tahsis ettiği belirtildi.

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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