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AB'den arılara zararlı üç böcek ilacına yasak

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AB'den arılara zararlı üç böcek ilacına yasak
AB'den arılara zararlı üç böcek ilacına yasak

AB ülkeleri arılara zarar veren üç böcek ilacının açık havada kullanımını yasakladı. Söz konusu neonikotinoid tipi böcek ilaçları seralarda ise kullanılabilecek.

AB'nin Brüksel'de bulunan bitki, hayvan, gıda ve yem konularından sorumlu komisyonu neonikotinoid türü böcek ilaçlarından olan  İmidakloprid, Tiyametoksam ve Klotiyanidin'in bundan böyle açık havada kullanımına izin verilmemesine karar verdi.

AB'nin Sağlık ve Gıda Güvenliği'nden Sorumlu Komisyon Üyesi Vytenis Andriukaitis "Arıların sağlığı tür çeşitliliği, gıda üretimi ve çevreyi etkilediğinden benim için büyük anlam taşıyor" şekline konuştu.

Alınan karar öncesinde Alman televizyonu ZDF'e konuşan Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze söz konusu ilaçların korkunç etkilerine dikkat çekmiş ve "Böceklerin ölümü şu anda dramatik boyutlarda" demişti. AB ülkelerinin yasaklama kararı vermemesi halinde Almanya'nın tek başına hareket edeceğini söyleyen Schulze, "Almanya'da farklı bir bitki koruma politikası izlemeye kararlıyız" şeklinde konuşmuştu.

Neonikotinoid tipi böcek ilaçları aynı zamanda arıların da ölümüne neden olabiliyor. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) bundan kısa bir süre önce, yasaklanan bu üç ilacın yaban arıları ve bal arıları için tehdit oluşturduğunu açıklamıştı.

Alman Tarım Bakanı Julia Klöckner de oylama sonrası yaptığı açıklamada "Bugün Almanya'daki ve Avrupa'daki arıların korunması için iyi bir gün" şeklinde konuştu.

Neonikotinoid tipi böcek ilaçları seralarda ise kullanılabilecek.

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