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AB’den asgari ücret direktifi: Yeterli bir yaşam standardı sağlayacak seviyede olmalı

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Kararın temizlikçilerin maaşında önemli bir artışa yol açması bekleniyor
AB’den asgari ücret direktifi: Yeterli bir yaşam standardı sağlayacak seviyede olmalı

Avrupa Birliği, asgari ücretin yeterli bir yaşam standardı sağlayacak seviyede olması gerektiği konusunda uzlaştı.

AB Parlamentosu ve AB Konseyi üyelerinin vardığı bu anlaşma, AB'nin asgari ücrete sahip olmayan altı üyesini etkilemeyecek.

Fakat geri kalan 21 üye, asgari ücretlerini belirlerken aynı kuralları takip etmek zorunda kalacak.

Öte yandan her ülkede geçim koşulları farklı olduğu için AB genelinde aynı asgari ücretin belirlenmesi gerekmeyecek.

Direktifin uygulamaya geçmeden önce oylanarak yasa haline gelmesi gerekiyor.

AB genelinde her 10 işçiden birinin asgari ücret aldığı tahmin ediliyor.

Almanya'da asgari ücretli bir işçi saatte 12 euro kazanırken Lüksemburg'da bu 13 euro, Bulgaristan'da ise 2,19 euro.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen "Yeni asgari ücret kuralları emeğin onurunu koruyacak ve işin karşılığının alınmasını garantileyecek" dedi.

Avrupa Parlamentosu müzakerecisi, Hollandalı AP üyesi Agnes Jongerius, mağaza çalışanları, temizlikçiler ve postacıların hayat standartlarının bu kararın ardından hızla yükselebileceğini söyledi:

"Asgari ücretli insanların yeni kıyafetler alabilmesi, bir spor kulübüne üye olabilmesi ve hafta sonları tatile gidebilmesi lazım."

Karar uyarınca toplu iş sözleşmesiyle çalışan işçilerin oranının yüzde 80'in altında olduğu ülkelerde de bu oranın artırılması için çaba gösterilecek.

Asgari ücret uygulaması olmayan ve maaşların toplu pazarlıklarla belirlendiği Danimarka ve İsveç bu karara karşı çıkacaklarını açıkladı.

Fakat iki ülkenin AB Konseyi ve AB Parlamentosu'ndaki ağırlıkları bu kararı engellemeye yeterli değil.

Bu iki ülkenin dışında Avusturya, Kıbrıs, Danimarka, Finlandiya ve İtalya'da da asgari ücret uygulaması bulunmuyor.

İtalya kamu yayıncısı Rai'ye göre ülkedeki işgücünün yüzde 30'u, önerilen saatlik ücret olan 9 euronun altında kazanıyor ve bu yüzden İtalya'nın da bir asgari ücret belirlemesine yönelik çağrılar artıyor.

Tarım Bakanı Stefano Patuanelli, İtalya'nın Avrupa'da 1990'da beri maaşların gerilediği (yüzde -2,9) tek ülke olduğunu belirtirken bir diğer kabine üyesi Renato Brunetta ise asgari ücretin ülkenin kültürel tarihine aykırı olduğunu savunuyor

 

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