AB'den Belarus'a "uçak kaçırma" yaptırımı

Belarus'un bir muhalif gazeteciyi gözaltına almak için hava sahasındaki bir yolcu uçağına zorla iniş yaptırmasına Avrupa Birliği'nden sert tepki geldi. Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanlarının dün akşamki zirvesinden Belarus'a yaptırım kararı çıktı.

Zirvede Belarus'tan gelen uçaklara Avrupa Birliği hava sahasının kapatılmasına ve AB havalimanlarına iniş yasağı getirilmesine karar verildi. Avrupa Birliği ülkelerine bağlı havayolu şirketlerine de Belarus hava sahasını kullanmama çağrısı yapıldı. Şimdiye kadar Lufthansa, SAS, Air France, Finnair ve AirBaltic havayolu şirketleri Belarus'a uçuşları askıya alarak Belarus hava sahasını kullanmayacaklarını duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ayrıca zirvede "uçak kaçırma olayına karışan kişiler" hakkında yaptırım kararı alındığını söyledi. Von der Leyen Belarus'taki "rejimi finanse eden" şirketlere de yaptırım uygulanabileceğini belirtti. Von der Leyen olayı "demokrasiye ve ifade özgürlüğüne saldırı" olarak niteledi.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel zirve sonrası yaptığı açıklamada "Masum sivillerin hayatıyla Rus Ruleti oynama girişimlerini müsamaha göstermeyeceğiz" dedi. Zirvede bir kez daha Belarus yönetiminden muhalif gazeteci Roman Protaseviç'i serbest bırakması istendi.

#EUCO leaders acted forcefully in response to the outrageous actions of the Belarus regime.



We are closing our airspace to planes from Belarus & call on EU airlines not to fly over the country.



Further economic sanctions will be presented soon.

https://t.co/1FmbkdY1tw