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AB'den bir Kıbrıs uyarısı daha: Son derece hassasız

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kıbrıs ziyareti konusunda bir kez daha uyardı. Erdoğan, "Sen Erdoğan’ın ne zamandan beri talimatla konuşma yaptığını öğrendin?" demişti.
AB'den bir Kıbrıs uyarısı daha: Son derece hassasız

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs'a yapmayı planladığı ziyaret konusunda çok hassas olduklarını belirtti.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli ve AB dönem başkanlığını yürüten Slovenya Başbakanı Janez Jansa ile ortak basın toplantısında konuşan Alman politikacı, Kıbrıs'ta iki devletli çözümü "asla ve asla" kabul etmeyeceklerini de yineledi.

Basın toplantısında Güney Kıbrıslı bir gazetecinin sorusuna cevaben konuşan von der Leyen, Erdoğan ile bir süre önce telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve planlanan ziyaret konusunda çok açık konuştuğunu belirterek "Bu ziyaretin nasıl olacağı konusunda son derece hassasız. AB'nin iki devletli çözüm yönünde hiçbir şeyi asla ve asla kabul etmeyeceğini de çok net bir şekilde ilettim. Kendisi bizim yaklaşımımızı ve tutumumuzu biliyor" diye konuştu.

Erdoğan sert tepki vermişti

Von der Leyen Haziran ayında yaptığı bir açıklamada Erdoğan'ı Kuzey Kıbrıs ziyareti sırasında gerilimi yükseltip AB ile Ankara arasındaki ilişkileri geliştirme fırsatını riske atmaması için uyararak ziyareti yakından takip edeceklerini söylemiş, Erdoğan sert tepki vermişti.

Geniş bir ekiple Kıbrıs'a gideceğini belirten Erdoğan, von der Leyen'ın telefon görüşmesinde kendisinden Kıbrıs'ta sert mesajlar vermemesini istediğini belirterek "Dedim, ‘Nasıl mesajlar vereceğimi de bana bildirirseniz, ben o metni orada okurum’. Bunlar kimin kim olduğunu hâlâ öğrenememişler. Yahu ben bu milletin bir evladıyım. Sen Erdoğan’ın ne zamandan beri talimatla konuşma yaptığını öğrendin. Biz hakkımız ne ise hakkımızı söke söke alırız ve alacağız. Ve Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’taki petrol arama işlemlerimizi yürüteceğiz” diye konuşmuştu.

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