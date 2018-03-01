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AB’den Brexit açıklaması

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AB’den Brexit açıklaması
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, üye 27 ülkenin AB tarafından hazırlanan Brexit ayrılık anlaşması taslağını kabul edeceklerine “kesinlikle emin” olduğunu söyledi.

Tusk, Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BusinessEurope) tarafından Brüksel’de düzenlenen programda konuştu.

Tusk, AB’nin hazırladığı Brexit müzakerelerine tarafların yapacağı ayrılık anlaşması taslağını değerlendirirken, “Üye ülkeler, önümüzdeki günlerde dün yayımlanan ayrılık anlaşması taslağını tartışacak. Tüm AB üyesi ülkelerin, taslak belgenin temel maddelerini kabul edeceklerine kesinlikle eminim.” ifadelerini kullandı.

AB kurumları ve 27 üye ülkenin AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier’e tam destek verdiğini belirten Tusk, Brexit müzakerelerinde Londra’nın, kırmızıçizgilerini kesin olarak belirlediğini, İngiltere’nin Gümrük Birliği ve Tek Pazar’a dâhil olmak istemediğini söyledi.

Tusk, söz konusu kırmızıçizgilerin isteksizce farkında olduklarını ifade ederek, “Bu kırmızıçizgilere ve sonuçlarına ciddi yaklaşmalıyız. Bu şekilde Brexit, İrlanda adasında somut bir sınır gibi olumsuz bir sonuç ortaya çıkartabilir. AB, bu senaryoyu engellemek istiyor.” ifadelerini kullandı.

Bu aşamada başka bir çözüm bulunmaması halinde fazla seçenek olmadığını vurgulayan Tusk, Londra’dan İrlanda ve Kuzey İrlanda arasında sınır uygulamasına yol açmayacak öneriler beklediklerini kaydetti.

Brexit’in sonucu olarak Gümrük Birliği ve Tek Piyasa dışındaki seçeneklerin “sürtünmesiz” bir biçimde ticaretin devamına engel olacağını belirten Tusk, gün içerisinde İngiltere’ye giderek resmi temaslarda bulunacağını anımsattı.

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