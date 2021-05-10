AB’den Bu Sabah 6 Bin Doz Astrazeneca Aşısı Teslim Alındı

Avrupa Birliği’nden bu sabah 6 bin doz daha AstraZeneca aşısı daha teslim alındı.

Avrupa Birliği’nden bu sabah 6 bin doz daha AstraZeneca aşısı daha teslim alındı.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Eşbaşkanı Cenk Soydan, aşıların her zaman olduğu gibi Metehan sınır kapısından, sabah saat 08.30’da teslim alındığını belirtti.

AB’den KKTC’ye bugüne dek 10 bin 350’si Pfizer/BioNTech, 19 bin 700’ü AstraZeneca olmak üzere toplam 30 bin 050 doz aşı gönderildi.

Türkiye’den ise şimdiye dek toplam 140 bin doz Sinovac aşı KKTC’ye gönderilmiş durumda.