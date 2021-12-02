AB’den Çin’e alternatif 300 milyar euroluk proje

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında planın detaylarını anlattı.

Çin’in ‘Kuşak ve Yol’ projesine alternatif olması beklenen ‘Küresel Geçit’ adlı projenin, sürdürülebilir ve şeffaf bir süreç olması hedefleniyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Küresel Geçit, 2027 yılına kadar 300 milyar euroyu harekete geçirecek. Küresel Geçit, dünya çapında yeşil ve dijital dönüşüm önceliklerini desteklemek için yatırım yapacak” ifadelerini kullandı.