AB'den Covid-19 aşısı için bağış kampanyası: 7,4 milyar euro toplandı, ABD katılmadı

Dünyayı derinden sarsan Covid-19 virüsüne karşı aşı bulunması için mali destek sağlanması amacıyla Avrupa Birliği önderliğinde düzenlenen uluslararası bağış konferansı maratonunda 7.4 milyar euro toplandı.

7.5 milyar euroya ulaşmayı hedefleyen Avrupa Birliği'ne dünya çapında birçok ülke destek verdi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkeler ortak çabaları desteklemeye yönelik katkı paylarını önümüzdeki haftalarda açıklayacaklarını duyurdu. Dolayısıyla toplam yardımların önümüzdeki günlerde açıklanacak katkılar ile birlikte daha da yükselmesi bekleniyor.

Aralarında Avustralya, Suudi Arabistan ve İsrail'in de bulunduğu birçok dünya lideri, canlı yayında internet üzerinden konuşarak veya video paylaşımında bulunarak ortak çabaların önemine vurgu yaptı.

5 milyon 300 bin nüfuslu Norveç, Covid-19 ile mücadele kapsamında tıpkı Avrupa Komisyonu gibi 1 milyar euro yardımda bulunacağını belirtti.

ABD bağış kampanyasına katılmadı

Amerika Birleşik Devetleri ise Avrupa Birliği tarafından organize edilen uluslararası bağış konferansına katılmadı.

ABD yetkilileri, "AB'nin çalışmalarını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fransa, Almanya, Japonya, Suudi Arabistan, Kanada, Avustralya, İsrail, İsveç, Ürdün, Türkiye, Estonya, Portekiz ve daha birçok ülke aşının bulunması için birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye hazır olduklarını duyurdu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen kampanyanın açılışında yaptığı konuşmada aşı arayışının herkesi yakından ilgilendirdiğini bu yüzden ortak çaba sarfedilmesinin önemine vurgu yaptı.

Norveç 1 miyar euro bağış yapacak

Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu'nun bir milyon euro bağışta bulunacağını belirtti.

Norveç hükümeti de Covid-19 salgınına karşı çalışmaların sürdürülmesi için Avrupa Komisyonu ile aynı düzeyde olmak üzere 1 milyar euro bağışta bulunacağını duyurdu.

Yardım kampanyasının açılışını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptı. Afrika'da yaşayan yoksulların unutulmaması gerektiğini ifade eden Macron 500 milyon euro bağışta bulunacaklarını ifade etti. Suudi Arabistan yetkilileri de 500 milyon euro yardımda bulunacaklarını söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel 525 milyon euro yardım sözü verirken İngiltere başbakanı Boris Johnson 440 milyon euro katkı sağlayacaklarını duyurdu.

Erdoğan: Türkiye katkı payını 23 Mayıs'a kadar açıklayacak

57 ülkeye yardım ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Covid-19 aşısının bulunması için yapılacak çalışmalara Türkiye'nin katkı payını 23 Mayıs'a kadar açıklayacağını duyurdu.

Toplanması hedeflenen paranın 4 milyar eurosunun sadece aşı geliştirilmesine ayrılacağı, 2 milyar euro tedavi masrafları ve 1.5 milyar euronun da Covid-19 test sistemleri için harcanacağı bildirildi.