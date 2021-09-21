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AB’den denizaltı krizinde Fransa’ya destek

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Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Avustralya'nın geçen hafta ABD ve İngiltere ile güvenlik anlaşması imzalayarak Fransa'ya yaptığı 40 milyar dolarlık denizaltı siparişini iptal etmesinin ardından Fransa'ya destek verdi.
AB’den denizaltı krizinde Fransa’ya destek

Hint Okyanusu ile Pasifik Okyanusu arasındaki geniş coğrafyada güvenliği sağlamak için oluşturulan üçlü iş birliği mekanizması kapsamında, ABD ve İngiliz teknolojisiyle yapılmış en az sekiz nükleer tahrikli denizaltı imal edecek Avustralya, Fransa’ya yaptığı konvansiyonel denizaltı siparişlerini iptal etmişti. ABD ve İngiltere’nin bu hamlesi Çin ve Fransa’nın tepkisini çekmişti.

Birleşmiş Milletler’in (BM) New York’taki basına kapalı yıllık toplantısı sonrasında açıklama yapan AB’nin dış politikadan sorumlu yetkilisi Josep Borrell, Çin’in büyük bir yükselen güç olduğu Hint-Pasifik bölgesinde istikrarın ve barışın sağlanması için “daha fazla iş birliğinin, daha fazla uyumun ve daha az bölünmenin” olmasının gerektiğini belirtti.

Borrell, geçen haftaki üçlü güvenlik iş birliği anlaşmasıyla ilgili olarak, “Kesinlikle, bu duyuru bizde şaşkınlık yarattı” dedi.

BIDEN MACRON’LA GÖRÜŞECEK

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian dün New York’taki açıklamasında ABD Başkanı Joe Biden yönetimini, kendilerinden önceki Donald Trump yönetiminin “tek yanlılık, öngörülemezlik, gaddarlık ve müttefiklerine saygı göstermeme” eğilimini sürdürmekle suçlamıştı.

Fakat NATO müttefiki Fransa’nın öfkesini dindirmek isteyen ABD Başkanı Joe Biden, birkaç gün içinde Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi yapacak.

MICHEL: SORULARIMIZ VAR

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ise Avustralya, ABD ve İngiltere’nin bu hamlesine bir anlamakta zorluk çektiğini belirtti.

Michel, New York’taki muhabirlere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Neden? Çünkü Joe Biden’ın yeni yönetimiyle Amerika geri döndü. Yeni yönetim tarafından gönderilen tarihi bir mesajdı bu ve şu anda sorularımız var. ‘Amerika döndü’ ne demek? Amerika, Amerika’ya mı döndü yoksa başka bir yere mi? Bunu bilmiyoruz.”

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