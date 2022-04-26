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AB’den Elon Musk’a uyarı: Burada senin kuralların geçerli değil

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Satın aldığı Twitter’da içerik politikalarını yumuşatabileceğinin sinyalini veren Elon Musk’a AB’den uyarı geldi.
AB’den Elon Musk’a uyarı: Burada senin kuralların geçerli değil

Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın alması dünyada büyük ses getirirken Avrupa Birliği'nden (AB) Musk'a sert uyarı geldi.

Avrupa'nın önde gelen dijital içerik düzenleyicilerinden AB İç Pazar Komiseri Thierry Breton, Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada Musk'ın Twitter'da yasadışı ve tehlikeli içerikleri sınırlama konusunda AB’nin kurallarına uyması gerektiğini belirtti. “Herkese kapımız açık ama şartlarımız var” diyen Breton, “Ona ‘Burada senin kuralların geçerli değil' diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Breton, Twitter'ın kurallara uymaması halinde para cezasıyla ya da Avrupa'da bir yasakla karşılaşabileceğini söyledi.

Sosyal medyada sıra dışı yorumlarıyla dikkat çeken Elon Musk'ın Twitter'ı almasının, sosyal medya platformunu nasıl etkileyeceği merak konusu. Musk, sık sık ifade özgürlüğünden yana olduğunu belirterek Twitter'daki içerik politikalarını yumuşatabileceğinin sinyalini vermişti.

AB ise kısa bir süre önce çevrimiçi içeriklerin daha fazla denetlenmesini öngören bir tasarıyı kabul etmişti. Ayrıca büyük teknoloji şirketlerinin gücünü sınırlamaya yönelik Dijital Pazar Yasası da geçen ay AB tarafından açıklanmıştı.

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