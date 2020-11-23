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AB'den Fransa'ya "Basın Özgürlüğü" Uyarısı

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Avrupa Birliği (AB), Fransa'da basın özgürlüğünü ihlal edebileceği için eleştirilen güvenlik yasa tasarısı hakkında, "gazetecilerin özellikle kriz dönemlerinde görevlerini özgürce ve güven içinde yapabilmesi gerektiğini" bildirdi.
AB'den Fransa'ya "Basın Özgürlüğü" Uyarısı

Avrupa Birliği (AB), Fransa'da basın özgürlüğünü ihlal edebileceği için eleştirilen güvenlik yasa tasarısı hakkında, "gazetecilerin özellikle kriz dönemlerinde görevlerini özgürce ve güven içinde yapabilmesi gerektiğini" bildirdi.

AB Komisyonu Sözcülerinden Christian Wigand, yasa tasarısı hakkındaki soru üzerine, tartışmaları yakından izlediklerini belirtti. 

AB Komisyonunun önceliklerinden birinin, üye ülkelerde yaşayanların güvenliği olduğunu kaydeden Wigand, bu tür yasalar hazırlanırken kamu güvenliği ile basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlükler arasındaki dengenin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Wigand, yasa taslakları hakkında yorum yapmak istemediklerini ancak "gazetecilerin özellikle kriz dönemlerinde görevlerini özgürce ve güven içinde yapabilmesi gerektiğini" söyledi.

Wigand, Fransa'daki yasanın son halinin AB yasalarıyla uyumlu olup olmadığını inceleyeceklerini sözlerine ekledi. 

YASA TASARISININ ELEŞTİRİLEN 24. MADDESİ

Fransa'da hazırlanan güvenlik yasa tasarısının, basın özgürlüğünü ihlal edebileceği için eleştirilen 24. maddesi, Ulusal Meclis'te geçen hafta kabul edilmişti.

Tasarı, görevdeki güvenlik güçlerinin yüzü veya kimliğinin yayımlanmasını yasaklıyor. 

Yasağa uymayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası öngören yasa tasarısı, basın özgürlüğünü kısıtlayacağı, polis şiddetini artıracağı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Tasarı, aynı zamanda güvenlik güçlerine görev sırasında kameralar kullanarak halkı izleme, gösterilerde "drone" kameralar kullanma yetkisi veriyor.

Ulusal Meclis'te kabul edilen tartışmalı 24. madde, Senato'dan da geçerse son bir kez daha parlamentonun onayına sunulacak.

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde, polisin protestoculara karşı kullandığı şiddetin görüntülenerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından polisler hakkında soruşturmalar açılmıştı.

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