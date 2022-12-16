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AB'den gazetecilerin hesaplarını askıya alan Twitter'a yaptırım uyarısı

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Avrupa Birliği (AB), Elon Musk hakkında paylaşım yapan bazı gazetecilerin hesaplarını askıya alan Twitter'a yaptırım uyarısında bulundu.
AB'den gazetecilerin hesaplarını askıya alan Twitter'a yaptırım uyarısı

Twitter'ı satın alan Musk hakkında mesaj paylaşan The New York Times, Washington Post, CNN ve Voice of America gibi medya kuruluşlarının muhabirlerinin hesaplarının Twitter yönetimince askıya alınmasına AB Komisyonu tepki gösterdi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, yine Twitter'dan paylaştığı mesajında, gazetecilerin hesaplarının askıya alınmasını "endişe verici" şeklinde nitelendirdi.

AB'nin Dijital Hizmetler Yasasının medya özgürlüğü ve temel haklara saygı gerektirdiğini vurgulayan Jourova, "Medya Özgürlüğü Yasamızda bu desteklenmiştir. Elon Musk bunun farkında olmalıdır. Kırmızı çizgiler var. Yakında da yaptırımlar." mesajını paylaştı.

AB'nin Dijital Hizmetler Yasası, internet platformlarının kullanıcıların hesaplarını askıya alması gibi durumlarda uyarıda bulunması ve gerekçesini sunmasını zorunlu kılıyor.

Twitter, hesapları neden kapattığını, profillerini ve geçmiş paylaşımlarını neden ortadan kaldırdığını gazetecilere açıklamamıştı.

Twitter’ın sahibi Elon Musk, sosyal medya platformundan yaptığı bir paylaşımda, gazetecileri, kendisinin bulunduğu yer hakkındaki özel bilgileri paylaşmakla suçlamıştı.

Musk’ın mesajında, "Herkes için olduğu gibi gazeteciler için de aynı kurallar geçerli. Bütün gün beni eleştirmeniz sorun değil ancak gerçek zamanlı konumumu ifşa etmeniz ve ailemi tehlikeye atmanız sorun." ifadesini kullanmıştı.

Musk, daha önce özel jetine ait uçuş bilgilerini paylaşan bir hesabı askıya alarak sahibini dava açmakla tehdit etmişti. Musk'ın özel uçuşlarıyla ilgili kamuya açık verileri paylaşarak popülerlik kazanan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Jack Sweeney'e ait hesabın, hangi kuralları ihlal ettiği hakkında detaya yer verilmemişti.

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