AB'den Google'a 1,49 milyar euro ceza

AB, Google'a, reklam hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar euro para cezası verdi

ABD merkezli teknoloji devi Google reklam hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından 1,49 milyar euro (Yaklaşık 9.3 milyar TL) cezaya çarptırıldı. Söz konusu rakam Google'a AB tarafından verilen 3'üncü en büyük ceza oldu. Şirket geçtiğimiz yıl 4,3 milyar dolar, ondan bir yıl önce ise 2,4 milyar euro cezaya çarptırılmıştı. Söz konusu cezalar Google'ın arama sonuçlarını piyasa hakimiyetini kötüye kullanarak değiştirdiği iddiası ile verilmişti.