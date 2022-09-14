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AB’den Google’a 4,1 milyar avro para cezası

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Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, teknoloji firması Google'ın Android işletim sisteminde rekabet kurallarını ihlal ettiği yönündeki AB Komisyonu kararını, para cezasında bir miktar indirime giderek onadı.
AB’den Google’a 4,1 milyar avro para cezası

Merkezi Lüksemburg’da bulunan AB’nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi, ABD merkezli Google’ın AB Komisyonu’nun verdiği 4 milyar 340 milyon avroluk para cezasına karşı açtığı davayı karara bağladı. Kararda, “AB Genel Mahkemesi, Google’ın arama motorunun hakim durumunu sağlamlaştırmak için Android mobil cihaz üreticilerine ve mobil ağ operatörlerine yasa dışı kısıtlamalar getirdiği yönündeki Komisyon kararını büyük ölçüde onaylamaktadır” ifadesi kullanıldı.

Mahkeme, Komisyonun Google’a kesmiş olduğu 4 milyar 340 milyon avroluk para cezasını ise bir miktar düşürülmesine hükmetti. Kararda, “İhlalin ağırlığı ve süresini daha iyi yansıtmak için Genel Mahkeme, Google’a 4 milyar 125 milyon avroluk bir para cezası verilmesini uygun görmektedir” ifadesi yer aldı.

AB, 2016’da Google’ı, Android işletim sistemiyle piyasayı domine etmek ve rekabet kurallarına aykırı davranmakla suçlamıştı. Suçlama, Google’ın kendi arama ve diğer çeşitli uygulamalarını Android cihazlarda yüklü olarak sunmasından kaynaklanıyordu.

AB incelemesinde, Google’ın çeşitli cihaz üreticileriyle yaptığı sözleşmelerde, Google arama, Play Store ve Chrome tarayıcısını önceden yükletmeye zorladığı ve bazı telefon üreticilerine Google aramayı önceden yüklemeleri halinde ödeme yaptığı ortaya çıkarılmıştı.

AB, 2018 yılında Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google’a 4,34 milyar avro para cezası kesmişti. Söz konusu cezaya itiraz eden Google hukuki süreç başlatmıştı. Karar sonrası dosya, hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanı’na götürülebiliyor.

AB'NİN DİĞER CEZALARI

Google, arama motoruyla kendi “alışveriş” hizmetlerine avantaj sağladığı ve hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 2017 yılında da AB Komisyonu tarafından 2,4 milyar avroluk para cezasına çarptırılmıştı. AB, Google’a, 2019 yılında ise “reklam hizmeti” AdSense’de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar avro para cezası uygulamıştı.

Böylece AB, Google’a 2017-2019 yılları arasındaki dosyalarda toplam 8 milyar avronun üzerinde ceza kesmiş oldu.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu’nda bulunuyor. AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

Firmalar, cezalara AB mahkemelerinde itiraz edebiliyor. 

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