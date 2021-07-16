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AB’den Güney Kıbrıs’a İhlal Uyarısı

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AB’den Güney Kıbrıs’a KDV İle İlgili AB Tüzüklerini İhlal Ettiğine Dair Uyarı
AB’den Güney Kıbrıs’a İhlal Uyarısı

AB Komisyonu’nun, lüks taşınmaz satışlarında indirimli Katma Değer Vergisi (KDV) uygulamasıyla AB tüzüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle Güney Kıbrıs’a uyarı mektubu göndererek ihlal prosedürü başlattığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın lüks taşınmazların satışında, alıcının mali durumundan ve “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı talebiyle yatırım yapıp yapmadığından bağımsız olarak KDV indirimi uygulamasının AB tüzüklerine aykırı olduğunu yazdı.

Haberde, AB Komisyonu’nun dün aldığı kararla Güney Kıbrıs aleyhinde yaptırım uygulayacak olmasının kesinleştiği ifade edildi.

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