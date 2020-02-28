AB’den iki Türk vatandaşına yaptırım karar

AB, Kıbrıs açıklarında yürütülen ve "yasa dışı" diye nitelediği sondaj faaliyetleri nedeniyle iki Türk vatandaşını yaptırım listesine aldı. Listeye alınanların TPAO'nun iki yöneticisi olduğu bildiriliyor.

Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Kıbrıs açıklarında yürütülen ve AB'nin "yasa dışı" ilan ettiği doğal gaz arama faaliyetleriyle bağlantılı olarak iki Türk vatandaşını yaptırım listesine aldığını açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın, AB Konseyi açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ferruh Akalın ile TPAO Arama Daire Başkanlığı Müdür Yardımcısı Ali Coşkun Namoğlu’na "Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama faaliyetlerini planlama, yönetme ve uygulamadan" sorumlu oldukları için kısıtlayıcı tedbirler uygulanacak.

Bu çerçevede, Akalın ve Namoğlu’na AB’ye seyahat yasağı uygulanacak ve ilaveten AB’deki mal varlıkları dondurulacak. Üye ülkelerin söz konusu yaptırımlar konusunda şubat ayı başında uzlaşma sağladıkları bildiriliyor.

AB Türkiye'yi sondajdan caydırmayı hedefliyor

Brüksel, söz konusu yaptırımlarla Türkiye'yi Akdeniz'de sondaj yapmaktan caydırmayı hedefliyor. AB, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama faaliyetlerini Güney Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle "yasa dışı" olarak niteliyor.

Türkiye ise gaz arayışı amaçlı sondaj faaliyetlerinin kendi karasularında olduğu savunmasını yapıyor. AB Konseyi, 18 Ekim 2019’da "Doğu Akdeniz’de yasa dışı sondaj faaliyetlerinden sorumlu gerçek ve tüzel kişileri hedef alan kısıtlayıcı tedbirlerin devreye sokulması" konusunda anlaşmıştı.